На 6 ноември Православната църква почита свети Павел Изповедник, архиепископ Константинополски, както и свети Клавдия и преподобни Лука Тавроменийски.

Свети Павел Изповедник е живял през IV век и е известен като защитник на православната вяра. Заради противопоставянето си на арианството бил неколкократно прогонван от епископската си катедра, а по-късно загинал.

В някои именни календари на тази дата се посочват Павел, Павлин, Павлина, Павлета, Лука и Клавдия. В официалния църковен календар за 6 ноември 2026 г. обаче няма отбелязан голям имен ден.

Гадания за времето, свързани с празника

На този празник се правят важни гадания, свързани с времето. Ако има снеговалеж, очаква се снежна зима. Ако птиците стоят на клоните, очаквайте слана и вятър. Ако времето е спокойно, скоро ще падне слана.