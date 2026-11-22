Петко Петков спечели избора за член на ВСС от квотата на следователите

323 гласа получи следователят от Националната следствена служба. В Пловдив преброяването беше забавено заради технически проблем с видеозаснемането.

Петко Петков от Националната следствена служба е избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Той получи 323 гласа на Общото събрание, проведено на 21 ноември, съобщиха от ВСС.

За другия кандидат – Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, са гласували 40 следователи.

Във вота са участвали 378 от общо 453 действащи следователи, включени в избирателния списък. Отчетени са 363 действителни и 15 недействителни бюлетини. Избирателната комисия е обявила избора за редовен.

Гласуването се проведе в пет избирателни секции в страната. В Пловдив преброяването на бюлетините беше забавено заради техническа невъзможност да се осъществи видеозаснемането. Проблемът беше съобщен от ВСС в събота вечерта, когато в останалите секции вече бяха създадени условия за отчитане на резултатите.

Решението на Избирателната комисия и протоколите от петте секции са публикувани на сайта на ВСС.

Резултатът от избора може да бъде обжалван в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата се подава чрез Прокурорската колегия пред специален състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд. Решението на този състав е окончателно.