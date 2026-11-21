Двубоят ще се състои от 18:00 ч. на 22 ноември, на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и по този повод са предприети всички необходими мерки за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност. В организацията са ангажирани служители от подразделенията на областната дирекция и Дирекция „Жандармерия“. Осигурено е засилено присъствие на патрулиращи екипи в зоната на спортното съоръжение и на територията на града, за да реагират незабавно при всеки сигнал за противообществени прояви и нарушения.

Съгласно заповеди на кмета на Община Пловдив е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона в деня на срещата, а при необходимост, за времето от 14:00 ч. до 22:00 ч., ще бъде спирано движението на пътни превозни средства по следните отсечки:

бул. „Източен“, от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург”;

ул. „Богомил“, от кръстовището с бул. „Източен” до кръстовището с ул. „Лев Толстой“;

ул. „Варшава“, от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул.„Славянска“.

ул. „Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. „Димитър Ризов“ до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“.

ул. „Димитър Ризов“ и ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с бул. „Освобождение“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“.

Допълнителна организация е създадена и за съпровод на привържениците на гостуващия отбор, които ще се насочат към футболната среща от сборен пункт на стадион „Локомотив“ и ще преминат по ул. „Лев Толстой“ и ул. „Богомил“.

Напомняме на всички посетители, че на изградените контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще се извършват щателни проверки. До трибуните няма да се допускат лица без документ за самоличност; под въздействието на алкохол или наркотици; с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия; малолетни без пълнолетен придружител. Униформените ще предприемат необходимите действия и спрямо притежатели на забранени предмети и вещи – огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене, безжични слушалки за мобилни телефони и др.

Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.