Кой празнува на 5 ноември?

На 5 ноември празнуваме Деня на металурга – професионален празник, честван у нас от 1963 г., в чест на работещите в металургичната индустрия.

Датата е и Световен ден на мъжа. Целта на този ден е да се привлече вниманието към здравето на мъжете, да се насърчи грижата за него и да се повиши осведомеността за рисковете, свързани с рака на простатата.

Празник отбелязва и Служба „Военна полиция“ – професионалната структура към Министерството на отбраната. На днешната дата сужбата отбелязва 34 години от своето възстановяване.

В православния календар днес се почитат светите мъченици Галактион и Епистимия. На църковния празник 5 ноември църквата застава срещу клеветите, клюките и кавгите, алчността и завистта и мързела. Вярва се, че не трябва да отказвате помощ на някой, който се нуждае от нея.

А в някои страни, сред които Великобритания, тази вечер ще бъде отбелязана традиционната Нощ на Гай Фокс (Guy Fawkes Night). На този ден се отбелязва осуетяването на Барутния заговор през 1605 г. и се чества с големи огнища, фойерверки и палежи на кукли (политически сатирични фигури). Празникът произлиза от неуспешния опит на Гай Фокс и неговите съмишленици да взривят сградата на парламента и да убият крал Джеймс I.