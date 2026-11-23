АПИ предупреждава за заледявания от понеделник, шофьорите в Пловдив да подготвят колите си

От 23 ноември се очаква сериозно застудяване с валежи и отрицателни температури в сутрешните часове

Сериозно застудяване, валежи от дъжд и риск от заледявания очакват страната от понеделник, 23 ноември. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите, включително тези в Пловдив и региона, да подготвят автомобилите си за зимни условия.

През сутрешните часове се очакват отрицателни температури, които създават предпоставки за заледяване на пътните настилки. От АПИ апелират водачите да пътуват само с подходящи за сезона гуми, да се движат със съобразена скорост и да спазват необходимата дистанция.

Особено важно е да не се предприемат рискови маневри и да не се блокира движението, което би затруднило и работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и фирмите, ангажирани със зимното почистване, следят метеорологичните прогнози, за да обработват своевременно настилките. Особено внимание се отделя на проходите и високопланинските райони.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на АПИ, както и денонощно на телефон 0700 130 20.