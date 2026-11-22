Времето в Пловдив на 22 ноември 2026 г.

Слънце и температури до 16 градуса в Пловдив в неделя

Неделният ден, 22 ноември, ще донесе сравнително меко за сезона време в Пловдив. Сутринта температурите ще бъдат около 7 градуса, а следобед термометрите ще достигнат 16 градуса.

Прогнозата е за предимно ясно време в сутрешните часове, с променлива облачност през деня. Вероятността за валежи е минимална.

Вятърът ще бъде слаб, от запад, със скорост около 9 км/ч.

Слънцето ще изгрее в 7:19 часа и ще залезе в 16:54 часа. Продължителността на деня ще бъде 9 часа и 35 минути.

Според прогнозата на НИМХ за община Пловдив няма опасност от опасни метеорологични явления.

Снимка: Станислава Ганчева