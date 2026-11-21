От партията настояват за достъп до „анонимизирана информация“, за да се анализират транспортните потоци и ефектът от пешеходната зона на ул. „Иван Вазов“

Пловдивската организация на „Да, България“ настоява Община Пловдив да даде достъп до данните за трафика в града. От партията смятат, че така ще се даде възможност за експертен анализ и ефективни решения за преодоляване на задръстванията. Още в началото на тази година председателят на пловдивската структура на „Да, България“ и общински съветник от ПП–ДБ д-р Борислав Матеев настоя публично за това, но досега данните не са предоставени.

„Необходимостта от тази стъпка се потвърждава все по-ясно, включително след общественото обсъждане на 19 ноември на проекта за превръщането на част от улица „Иван Вазов“ в пешеходна зона. Там чухме много и основателни притеснения. Очевидно темата далеч не е намерила необходимия обществен консенсус“, заяви Матеев.

Според него превръщането на ул. „Иван Вазов“ в пешеходна зона е логична стъпка в развитието на градската среда в центъра на Пловдив. Тя обаче има смисъл само когато са намерени работещи решения за всички пряко засегнати: живущи, собственици на имоти и хора, развиващи бизнес в района.

„Основните притеснения на хората са напълно разбираеми, защото засягат достъпа с автомобили до собствените им имоти, възможностите за паркиране и очакваното пренасочване на автомобилния трафик към съседните улици. Убеден съм, че градската среда трябва да се развива с хората, а не въпреки тях. Затова ще работим за постигане на консенсус и ще настояваме за още срещи по темата с пловдивчани“, допълни общинският съветник.

Преди обсъждането Матеев повдигна пред кмета Костадин Димитров темата за публичния достъп до данните за автомобилния трафик, отбелязвайки и интереса на академичните среди към използването им за експертен анализ. Предстои да бъде уговорена среща, на която въпросът да бъде обсъден.

„Става дума за обобщени, анонимизирани данни за транспортните потоци. Те биха позволили на университетските експерти да разработват анализи, модели и симулации, включително за последиците от евентуалното затваряне на част от ул. „Иван Вазов“. Така общината би могла да се възползва от експертния им принос без допълнителни разходи“, каза Матеев.

Той е категоричен, че Пловдив има нужда от повече пешеходни пространства, но и от повече диалог, прозрачност и аргументирани решения.