Видеозаснемането не е могло да бъде осъществено, докато в другите четири секции преброяването е започнало.

Преброяването на гласовете за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите не започна навреме в Пловдив заради технически проблем с видеозаснемането. Това съобщиха от ВСС в информация, публикувана в 18:00 часа на 21 ноември.

В останалите четири избирателни секции – в Бургас, Варна, Велико Търново и София, са били налице всички условия за приключване на гласуването и започване на отчитането на резултатите.

В Пловдив обаче преброяването на бюлетините все още не беше започнало към обявяването на информацията заради техническа невъзможност да се осъществи видеозаснемането.

От ВСС посочват, че процесът по отчитане на гласовете се излъчва публично в реално време чрез специална онлайн платформа. Освен видеонаблюдение се извършва и видеозаснемане, което трябва да осигури достъп до картина и звук от преброяването и съставянето на протоколите.

При отчитането на резултатите могат да присъстват кандидатите, регистрираните наблюдатели и представители на медиите.

След подписването на протоколите председателите на секционните избирателни комисии трябва да изпратят сканирани копия, подписани с квалифициран електронен подпис, до Избирателната комисия. Крайният срок за това е 21:00 часа.

Въз основа на получените данни комисията ще установи резултатите, ще се произнесе по редовността на избора и ще обяви решението си на сайта на ВСС.