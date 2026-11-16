Foo Fighters взривяват Националния стадион догодина

Foo Fighters идват в България за първи път по покана на Fest Team. На 30 юни 2027 г. групата излиза на Националния стадион „Васил Левски“ в София с Take Cover, най-мащабното турне в историята си. Софийската дата е част от концертите на Foo Fighters в Европа и Великобритания през лятото и есента на 2027 г. Те започват на 9 юни в Рейкявик и завършват на 18 септември в Дъблин, а на 9 и 11 септември групата се връща за две вечери на стадион Wembley в Лондон.

Foo Fighters току що завършиха северноамериканската част на турнето Take Cover за 2026 г. С нея групата представи „три часа рок безумие и празник“ (The New York Times) пред най-многобройната си публика досега в Торонто, Чикаго, Филаделфия, Вашингтон и други градове. В момента Foo Fighters са на турне в Австралия и Нова Зеландия, където The Sydney Morning Herald похвали концерта им в Сидни за неговата „сурова енергия и интензивност“.

През 2027 г. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee и Ilan Rubin продължават с тричасовите си рокендрол маратони, в които звучат класиките на Foo Fighters, по-рядко свирени песни и неочаквани изненади.

В София специални гости на Foo Fighters са Slowdive и Reclus.É. Slowdive са сред най-големите имена в шугейз музиката. Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin и Simon Scott стоят зад плътния, потопен в reverb китарен звук, който печели все по-млада публика и продължава да влияе на нови поколения музиканти. Петият им студиен албум е „everything is alive“ (2023). Reclus.É е проект на Daniel P Carter and Soren Bryce, кръстен на френския географ анархист Élisée Reclus. Музиката им събира напрегнатата острота на Fugazi и The Sound, звънливите китари на Stone Roses, студената пищност на The Cure и бясното темпо на Bad Brains, а в центъра стои гласът на Сорен.

„Невъзможно е да не те повлече енергията на концерт на Foo Fighters. Разтърсващите рифове и вдъхновяващите текстове на групата носят онова пречистващо изживяване, което само музиката на живо може да даде. Лесно е да се разбере защо Foo Fighters са си спечелили славата на една от най-стабилните концертни банди в света.“ – Liverpool Echo

„Три часа отлетяха във вихър от хитове на пълни обороти.“ – The Times

Предварителната продажба за членовете на Fest Club започва в четвъртък, 19 ноември, в 10:00 ч. Билетите за концерта на Foo Fighters в София стартират от 66 евро и са в масова продажба от петък, 20 ноември, в 10:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg.