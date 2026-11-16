EVN с нова функционалност във фактурата за електроенергия

Това е възможно с новия дизайн на фактурата за електроенергия, достъпна за всеки клиент в портала EVN Онлайн плюс на www.evn.bg

От октомври 2026 г. всички битови клиентите на EVN Електроснабдяване могат да видят графично изображение на потреблението си на електроенергия за период от 13 месеца назад. Това e особено полезно при завишена консумация през зимния период.

Графичното представяне на потреблението е една от новостите в обновения дизайн на фактурите за електроенергия, налични в дигиталния портал EVN Онлайн плюс на www.evn.bg.

Индивидуална графика на потреблението на електроенергия дава възможност на клиентите да видят графично представяне на своето потребление по тарифи за всеки от последните 13 месеца. По този начин клиентите могат нагледно да проверят и да сравнят потреблението си от настоящия месец с аналогичен месец от предходната година (например сравнение на потреблението през октомври 2026 г. с октомври 2025 г.). Чрез графичното представяне на консумацията на електроенергия по ясен визуален начин клиентите също могат по-добре да анализират своето потребление и да планират своите енергийни разходи. Тази графика се предлага от години в EVN Онлайн плюс, но за първи път се интегрира във фактурата.

За целта е необходимо посещение и регистрация с пълен потребителски профил в клиентския портал EVN Онлайн плюс на www.evn.bg.

Новият дизайн на фактура съдържа още информация за:

консумираната електроенергия в киловатчаса (kWh) за отчетния период по тарифи и общо потребление;

цените и дължимите суми за електрическа енергия и мрежови услуги, като е предоставена детайлна информация за отделните компоненти и съответните цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР);

бутон с директен линк за онлайн плащане. При плащане чрез EVN Онлайн плюс не се начисляват допълнителни такси, а информацията за извършеното плащане се отразява незабавно в системата на дружеството.

Във всяка фактура за електроенергия, издавана от EVN България, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.