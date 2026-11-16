Правителството разглежда трите бюджета за 2027 г.

Министерският съвет ще обсъди проектите за държавния бюджет, НЗОК и общественото осигуряване. Предвиждат се минимална заплата от 660 евро и увеличение на възнагражденията на учителите със 7,5%

Министерският съвет ще проведе заседание днес, на което ще разгледа проектите на трите бюджета за 2027 г. – държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и този на държавното обществено осигуряване. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Параметрите на държавната план-сметка бяха представени от премиера на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. Тогава той заяви, че бюджетът очертава визията за развитие на страната, нейните цели, приоритети и политики.

В сряда проектът беше обсъден и от социалните партньори. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев определи предложението като план за връщане на публичните финанси към устойчивост, без да се изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.

Дефицитът е планиран на 3,5% от БВП

Проектобюджетът предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Според средносрочната прогноза той трябва да намалее до 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма се очаква да бъдат между 35,6% и 36,1% от БВП през периода 2027–2029 г.

Заложено е и постепенно свиване на разходите. От 43,5% от БВП през 2026 г. те трябва да спаднат до 39,6% през 2027 г., 38,9% през 2028 г. и 38% през 2029 г.

Държавният дълг се очаква да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП през 2027 г. Предвидена е възможност за поемане на нов дълг до 8,6 млрд. евро. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Минимална заплата от 660 евро

Сред основните параметри е минимална работна заплата от 660 евро през 2027 г.

От 1 януари е планирано увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет. Изключение ще има за изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, работещи в сектор „Отбрана и сигурност“.

За увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% от началото на годината са предвидени 170,5 млн. евро.