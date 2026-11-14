Второто издание на „Коледа в Пловдив“ ще продължи 45 дни

45 дни ще продължи второто издание на „Коледа в Пловдив“. Официалното откриване на 20 ноември ще започне с концерт на „СкандаУ“. Още шест музикални събития ще съпътстват празничните седмици. На 28 ноември ще гостува легендарната рок група „Тангра“, на 5 декември на сцената ще излезе МОНА, а на 12 декември – Филип Донков. На 19 декември е концертът на Стефан Вълдобрев, а на 27 декември – на Борис Христов. На 2 януари 2027 г. празничната програма ще продължи със специален новогодишен концерт. Всички концерти са с вход свободен.

Сред новостите е уникалният двуетажен карусел, който ще гостува за първи път в България. За първи път посетителите ще могат да се спускат и по специална пързалка за шейни, подходяща както за деца, така и за възрастни, при това без да е необходим сняг.

Коледните къщички ще предложат греяно вино, горещ шоколад, традиционни български ястия и специалитети от различни краища на света. През целия период на сцената ще се редуват театрални и танцови спектакли, балет, хорови изпълнения, коледари и кукери. В програмата ще участват пловдивски артисти, детски и младежки школи и гостуващи формации, а разнообразните представления ще срещнат публиката с български и европейски коледни традиции.

Специално внимание е отделено и на най-малките посетители. На 29 ноември от 14:00 до 18:00 ч. добрите елфи ще помагат на децата да напишат и украсят писмата си до Дядо Коледа в специална творческа къщичка. На 13 декември в 16:00 ч добрият старец ще пристигне лично, за да се срещне с децата, да се снима с тях и да им поднесе подготвените подаръци. Участието е безплатно.

На 6 декември Музеят на хляба ще гостува с целодневна работилница за месене и украсяване на обреден хляб. Деца и родители ще имат възможност да се запознаят с празничните обичаи и символиката на ритуалния хляб. Предстоят и още творчески занимания и изненади, които ще бъдат обявявани заедно с пълната програма.

„Коледа в Пловдив“ ще посреща посетители всеки ден от 10:00 до 22:00 ч. до 3 януари.