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„Справедливост за Ангел“ поискаха родителите на починалото 6-годишно момче от Белащица под прозорците на клиника „Медукис Алфа“ днес по обяд. В протеста срещу смъртоносната за детето пълна упойка при стоматологична интервенция, извършена в болницата миналата пролет, семейството на Ангел бе подкрепено от техни близки и жители на Белащица. Всички бяха облечени в черно, за да организират жива верига пред вратата на лечебното заведение с искане за отнемане на лиценза и на клиниката, и на медиците, които са подсъдими за смъртта на детето.

Хората вдигнаха плакати с призивите си: “Детският живот няма цена, отнемете правата сега”, “Животът на Ангел няма да бъде забравен, отнемете правата на “Медикус Алфа” и виновния анестезиолог”. Поводът за недоволството бе решението на ВАС да не бъде затваряна веднага болницата от риск за фалита й. Те протестираха и по повод върнатия обвинителен акт от съда на държавното обвинение заради допуснати процесуални нарушения.

Майката и бащата на Ангел изразиха възмущение от двете съдебни решения.

По време на протеста майката на Ангел за първи път разказа публично подробности за случилото се в деня на трагедията. Тя заяви, че докато състоянието на детето било критично, двамата с бащата са били възпрепятствани от охраната да напуснат помещението, в което се намирали, съобщи Радио Пловдив. Бащата разказа, че след поставянето на медикамента анестезиологът е напуснал клиниката, а реакцията на лечебното заведение е била забавена. По думите на родителите официални доклади на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, получени чрез Закона за достъп до обществена информация, съдържат данни за извършвани нарушения и след смъртта на детето.