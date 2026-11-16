Пловдив насочва усилия към ранното разпознаване на проблеми в детското развитие

Как да разпознаваме навреме психологическите и поведенческите проблеми при децата и как да разговаряме с родителите за тях – това са част от въпросите, на които отговаря нова обучителна инициатива на Община Пловдив.

В първото от поредица специализирани обучения на тема „Психологически особености на ранното детско развитие“ участват медицинският и педагогическият персонал в детските ясли, както и медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата на територията на общината. Обучението беше открито от Лилия Недева, директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив.

Инициативата е насочена към едно от сериозните предизвикателства пред съвременното детство – ранната проява на емоционални и поведенчески затруднения. Прекомерното използване на електронни устройства, ограничаването на живото общуване и проявите на агресия между деца във все по-ранна възраст поставят нови изисквания пред специалистите, които ежедневно работят с най-малките.

Обучителната програма е фокусирана върху необходимостта специалистите да познават психологическите особености на ранното детско развитие и да разпознават навреме сигналите за евентуални затруднения. Съществена част от обучението е посветена и на правилната комуникация с родителите – как да бъдат споделени наблюденията, как да се привлече вниманието им към даден проблем и как да се изгради доверие между семейството и специалистите.

Ранното разпознаване на проблемите е ключово за осигуряването на навременна подкрепа за детето. Затова подготовката на хората, които първи забелязват промените в поведението и развитието му, е от особено значение. Обученията ще се проведат на няколко последователни етапа, така че да обхванат всички служители от целевите групи.

С поредицата от обучения Община Пловдив цели да надгради знанията и практическите умения на специалистите и да насърчи по-ефективната превенция и грижата за психичното здраве на децата.