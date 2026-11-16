Билетите за „Евровизия 2027“ тръгват в продажба през януари

Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“ започва през януари, съобщават организаторите. 71-вото издание на музикалния форум ще се проведе в Бургас, като големият финал е насрочен за 15 май, събота, в „Арена Бургас“.

Преди него ще се състоят двата полуфинала – на 11 май, вторник, и на 13 май, четвъртък. Феновете ще могат да закупят билети и за шест допълнителни предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат в периода от 10 до 15 май.

За да получат възможност да купят билети, желаещите трябва предварително да се регистрират като Eurofan в официалния сайт на конкурса – eurovision2027.bg.

От Община Бургас вече предупредиха за появата на подвеждащи оферти и неофициални предложения за продажба на билети. От администрацията призовават феновете да не се доверяват на непроверени източници, тъй като покупката през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети.

Затова желаещите да присъстват на конкурса трябва да използват официалните канали за информация и продажба.