Над 250 учители в Пловдив се обучаваха да използват изкуствен интелект в клас

Поредица от практически обучения на тема „Трансформиращо образование чрез изкуствен интелект“ се проведе в Пловдив. Събитията бяха организирани от фондация „Световен образователен форум България“ в изпълнение на Направление 1 от Подпрограма VIII на Общинската образователна програма (2026-2028).

Специално поканеният международен лектор и обучител Джо Дейл спечели овациите на участниците със своя професионализъм. Той е признат експерт по информационни технологии, изкуствен интелект (AI) и езиково обучение, както и ключов лектор в Европа, Северна и Южна Америка, Близкия и Далечния изток и Австралазия. В продължение на шест години е бил домакин на форума TES MFL, бивш водещ специалист в SSAT Languages и сътрудник на организации като Британския съвет и Би Би Си.

Инициативата събра над 250 учители от начални и средни училища, разпределени в 10 групи. Обученията бяха насочени към практическото приложение на изкуствения интелект за улесняване на подготовката на уроци, създаване на интерактивни учебни материали и адаптиране на съдържанието към различните потребности и възможности на учениците.

Всяка група участва в две сесии с осигурен превод на живо на български език. Представени бяха разнообразни AI инструменти за спестяване на време и намаляване на натоварването на педагогическите специалисти и ръководители, както и практически стъпки за създаване на пълен набор от ресурси с творческо съдържание за мотивиращо обучение – диференцирани текстове, илюстрирани книжки с разкази, незабавни тестове, аудиоподдръжка, визуални подкастове, творчески дейности, преобразуване на текст в реч и форматиране.

Участниците се запознаха с възможностите на платформи като ChatGPT, Gemini, Padlet, Diffit и Edcafe, чрез които могат да разработват учебни планове, работни листове, илюстрирани истории, презентации, тестове и интерактивни упражнения.

Специално внимание беше отделено на отговорното използване на изкуствения интелект, защитата на личните данни на учениците, проверката на достоверността на генерираното съдържание и разпознаването на потенциални предубеждения. Практическите демонстрации показаха и някои от предизвикателствата при генерирането на съдържание на български език и използването на кирилица.

Всеки от участниците ще сподели добра практика, свързана с приложението на наученото, в безплатната Платформа за взаимопомощ на учители: https://www.teacherwef.bg/.

Основното послание на обученията е, че изкуственият интелект не трябва да замества учителя, а да подпомага неговата креативност, професионална преценка и ежедневна работа. С помощта на няколко достъпни инструмента една учебна идея може да бъде превърната в разнообразни ресурси за преподаване, учене и оценяване.

В края на срещите на всички присъстващи беше предоставен подробен практически наръчник на български език с инструкции, линкове и готови примери за самостоятелна работа.

Инициативата цели да насърчи увереното, творческо и отговорно прилагане на новите технологии в българското образование. Усвоените иновации ще допринесат за създаването на по-динамична, приобщаваща и ефективна среда за учене.