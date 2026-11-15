Културният сектор се готви за протести заради Бюджет 2027

В независимия културен сектор се подготвят протести срещу ниския бюджет за изкуство, заложен в план сметката на държавата за 2027г. Артистите настояват в бюджета за култура да бъдат предвидени 939 милиона евро за догодина в декларация до управляващите и се заканват, че ще недоволстват публично на улицата, ако това не бъде направено.

Близо 2400 са подписалите се в петицията до премиера, министрите на финансите и на културата и до депутатите, съобщава БНР. В проектобюджета за догодина и прогнозата за периода 2027-2029 дела на културата спрямо брутния вътрешен продукт намалява и през трите поредни години – от 0,56% до едва 0,43 на сто, пишат още от независимия културен сектор. Така, според артистите, бюджетът е в разрез с Хартата за културна политика, подкрепена единодушно наскоро от парламентарната комисия по културата и медиите и припозната от Министерството на културата.

От сектора настояват тригодишната прогноза да се преработи, възнагражденията в държавните и общинските културни институти и в читалищата да нарастват с темпа на средните възнаграждения в страната, а министерството на културата да представи разчетите за всяка бюджетна програма по политиките, които изпълнява, допълват от Националното радио.