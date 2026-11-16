Търсят служители за стрелбища, атракциони и обекти за храна

Коледният базар „Коледа в Пловдив“ търси сезонни работници за предстоящото си издание, а обявеното възнаграждение достига до 2700 евро. Позициите са за периода от 20 ноември 2026 г. до 3 януари 2027 г., когато коледното градче ще бъде разположено в центъра на града, в района до Централната поща.

Сред търсените служители са работници за стрелбища и атракциони, продавачи в сладкарски обекти, служители за скари и дюнер обекти, както и работник за кухня и продавач-консултант. Според публикуваната обява в социалните мрежи задълженията включват обслужване на клиенти, работа с каса и приготвяне на продукти. Посочено е, че предишен опит не е необходим, а кандидатите трябва да са навършили 18 години.

Възнаграждението е обявено в диапазона от 2000 до 2700 евро, като уточнението е, че зависи от изработените часове. Не става ясно обаче дали сумата се отнася за целия период на базара или за месец, нито дали е посочена брутна или нетна заплата.

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Именно тези въпроси задават и хората под публикацията. Потенциални кандидати питат за продължителността на работния ден, броя на смените, заплащането на час и вида на договора – трудов или граждански. В част от коментарите има и шеговити предложения за по-високо възнаграждение срещу дълги смени.

В обявата се посочва още, че работата ще бъде в отопляеми къщички.

Засега публикуваната информация не дава отговор на най-важните въпроси за реалните условия на сезонната работа.