Съветници: Пловдив отстъпва от мерките срещу мръсния въздух

Ограниченията за замърсяващите автомобили в Пловдив се предлага да бъдат облекчени, без да е представен анализ как това ще се отрази на качеството на въздуха. Предвижда се периодът на действие на зоните с ниски емисии да бъде съкратен от седем на пет месеца, а достъпът до тях да бъде разрешен и за допълнителни групи автомобили. Общинските съветници от ПП–ДБ определят предложените промени в наредбата като отстъпление от вече приетите мерки за ограничаване на замърсяването и предупреждават, че те могат да отслабят ефекта им още преди да е направена реална оценка на резултатите.

Според съветниците липсват три съществени аргумента в подкрепа на промените – оценка на очакваното екологично въздействие, анализ на броя и характеристиките на автомобилите, които ще получат достъп до зоните, и доказателства, че облекченията съответстват на Програмата за подобряване качеството на въздуха в Пловдив за периода 2025–2029 г.

„Особено спорно е отпадането на октомври от периода на ограниченията. По данни, цитирани от ПП–ДБ, само през този месец в периода 2017–2023 г. измервателната станция „Каменица“ е отчела общо 45 дни с превишения на нормата за фини прахови частици. Съветниците поставят въпроса на какво основание се предлага изключването на месец, за който има регистрирани проблеми с качеството на въздуха“, коментират съветниците.

От групата посочват и резултатите от ново изследване в София, според което концентрациите на азотен диоксид в Малкия ринг са намалели с близо 19%. Макар измерванията да се отнасят до различен замърсител, те са аргумент, че ограниченията върху автомобилния трафик могат да дадат резултат. В столицата вече се обсъжда разширяване на сезонния режим до целогодишен, докато в Пловдив се предлага обратната посока – съкращаване на периода и допускане на повече автомобили.

ПП–ДБ вижда пряка връзка между предложенията за облекчаване на режима и пропуските на Община Пловдив при неговото въвеждане. Според съветниците администрацията не е провела навременна разяснителна кампания, а изграждането на системата от камери за контрол се е забавило. „Вместо да осигури необходимата организация и да даде възможност мерките да покажат резултат, Общината е допуснала напрежение сред гражданите, което сега се използва като аргумент за тяхното смекчаване“, посочват съветниците.

Те подчертават, че необходимостта от социално поносими ограничения не се оспорва. „Подобни решения обаче трябва да бъдат подкрепени с конкретни данни за засегнатите граждани и за очакваните последици от всяко изключение. В противен случай съществува риск постепенното разширяване на облекченията да обезсмисли първоначалната цел на зоните с ниски емисии. Не бива да приема предложените изменения, преди да получи убедителна оценка за въздействието им върху качеството на въздуха и съответствието им с действащата общинска програма“, според групата на ПП-ДБ.

Съветниците са категорични, че проблемите с подготовката и контрола трябва да бъдат отстранени, а не компенсирани с отслабване на ограниченията. По думите им Пловдив се нуждае от последователна политика срещу замърсяването, при която решенията се вземат въз основа на измерими резултати, а не под натиска на административни затруднения и обществено недоволство.