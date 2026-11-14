Шедьоври от национални колекции за първи път в Пловдив

Мащабната изложба „Значими пловдивски художници – Силата на визията“ бе открита снощи в галерия „Капана“. Много ценители на изкуството, общественици и десетки творци от различни поколения дойдоха на събитието. Сред тях бе и президентът на Република България (1997–2002 г.) Петър Стоянов.

Експозицията бе открита от куратора Емил Миразчиев, който представи пред гостите концепцията и дългогодишните изследователски търсения зад проекта, и от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Миразчиев представи идеята на проекта и отправи специални поздрави от името на своя съкуратор Иван Тотев, който не успя да присъства на откриването по здравословни причини.

„Значими пловдивски художници – Силата на визията“ е едновременно изложба за наследството и за неговото живо продължение. Чрез богат спектър от изразни средства – живопис, графика, скулптура, фотография, инсталации и концептуални произведения – тя изгражда многопластов визуален разказ за развитието на местната художествена култура.

Специален акцент в експозицията са няколко емблематични шедьовъра на българското изобразително изкуство, които досега не са показвани в Пловдив. Тяхното представяне стана възможно благодарение на партньорството с Националната художествена галерия – София, Националния музей „Васил Левски“ – Карлово, Художествена галерия „Никола Петров“ – Видин, Градска художествена галерия – Пловдив и редица частни колекционери.

Пловдивската публика вижда за първи път изключителната картина на Златю Бояджиев “На нивата” (1942 г., 140/200 см) предоставена за случая от Регионален исторически музей – Видин, както и друга иконична творба от същата 1942 г. „Обесването на Васил Левски“ на Борис Ангелушев от Национален музей “Васил Левски” – Карлово (фонд на НГ). И ако някои христоматийни автори са представени в оригинал, то към художници като Георги Данчов (1846–1908), Христо Станчев (1870 – 1950) и други е избран атрактивен дигитален подход.

Основната цел на кураторите не е да създадат окончателна, застинала история на пловдивското изкуство, а да отворят пространство за сравнение, преосмисляне и нов прочит. Изложбата съзнателно поставя под въпрос утвърдените през годините устойчиви клишета за „пловдивската школа“ и мита за „пловдивската бохема“. Вместо да възпроизвежда познатия романтичен разказ, експозицията търси реалните художествени връзки, срещи, естетически сблъсъци и индивидуални позиции на авторите. Водещ критерий при селекцията е високото художествено ниво и силата на въздействие на творбите, като наред с това се отчита и гражданската позиция на художниците.

Експозицията разглежда три ключови тематични посоки:

Приемственост и диалог между поколенията: Творби от различни епохи влизат в пряк диалог помежду си, разкривайки сложна мрежа от духовни, естетически и обществени отношения. Показано е как влиянията се проявяват не само в образ, техника или отношение към материала, но и в категоричното отхвърляне на вече съществуващ модел.

Пловдив като врата към Европа: Още от Възраждането градът функционира като пространство за среща на идеи и важен център за модернизацията на българското общество. Пловдивските художници не просто пренасят европейските тенденции, а ги пречупват през местния опит и характера на града, изграждайки съвременната българска визуална култура.

Границите на художествената свобода: Изложбата изследва напрежението между личността на артиста и обществената среда – особено в условията на социализма и последвалия преход. Поставя се въпросът как се отстоява независимостта в среда на политически ограничения и естетически норми, проследявайки различните лица на свободата: понякога като открит бунт, понякога като отказ и дистанция, а понякога – като мълчание и последователно следване на личния път.

Като изследване отвъд общоизвестните постулати за пловдивското пластическо изкуство, определи изложбата Емил Миразчиев.Според концепцията: “живопис, графика, скулптура, фотография, инсталации и концептуално изкуство влизат в пряк диалог в пространството на галерия. Акцент е поставен и върху напрежението между артиста и обществената среда, ролята на съпротивата и начините за запазване на творческа независимост по време на социализма и прехода…”

По време на откриването кураторът Миразчиев подчерта и други цели на проекта:

“Представяне на непознати автори – като Иван Шуманов, отишъл си много млад, който за мен явление през 80-те. Останал извън тогавашния мейнстрийм, той е непроучен, а негови графични оригинали не могат да се намерят в публични колекции. О друга страна, в експозицията са нерили място широко известни автори, но показани тук с непознати свои творби. Другата ни цел беше да извадим от забрава в градска среда произведения, правени специално за Пловдив, каквото е релефното пано на Димитър Павлов – Точката, останало десетилетия наред скрито под избуяла растителност”. Правят се усилия с помощта на културния отдел на общината в общественото пространство да бъде върнато друго монументално пано от метал на същия автор, оказало се в частен имот.

Заместник – кметът по култура Пламен Панов оцени високо резултата от творческата колаборация мужду двама толкова различни артисти като Емил Миразчиев и Инав Тотев (който не успя да присъства на откриването поради заболяване) и изрази задоволство, че избраният през последните три години управленски подход в културната сфера на кураторстото начало, на състезанието на идеи, ражда такива успешни изложбени проекти.

Повече от 30 са авторите, представени в експозицията. Към творбите им има QR кодове, отпращащи към изчерпателно интернет съдържание. Предвидено е провеждането на кураторски турове, които ще бъдат обявени допълнително.

В изложбата, която ще продължи до 10 януари 2027г., участват с творби едни от най-значимите имена, оформили облика на пловдивското и българското изкуство: Албена Михайлова, Атанас Пацев, Борис Ангелушев, Васил Бараков, Виктор Тодоров, Вихрони Попнеделев, Георги Божилов-Слона, Георги Бояджиев-Бояджана, Георги Гърдев, Георги Данчов-Зографина, Давид Перец, Димитър Келбечев, Димитър Кирчев, Димитър Митовски, Димитър Павлов-Точката, Димчо Павлов, Енчо Пиронков, Златю Бояджиев, Иван Шуманов, Колю Витковски, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Милан Христев, Минчо Панайотов, Надя Генова, Румен Жеков, Севдалина Кочевска, Соня Станкова, Тихомир Пенов, Трифон Неделчев, Христо Станчев, Чавдар Пашев и Група „РъБ“.