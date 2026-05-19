Милошев: Работата по Евровизия трябва да започне възможно най-бързо

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха днес първа оперативна среща във връзка с „Евровизия“. След убедителната победа на България на международния конкурс, страната ни предстои да бъде домакин през 2027 г.

Дара и България с победа на Евровизия

„Спечелването на „Евровизия“ ни задължава да надграждаме. Ние трябва да се представим на ниво по време на домакинството и БНТ ще разчита на всички институции, които могат да помогнат. Затова започнах разговорите още в неделя по телефона от Виена наред с приемането на поздравленията за победата“, каза Милена Милотинова.

По време на срещата министър Милошев се ангажира, че още тази седмица Министерският съвет заедно с БНТ ще започне създаването на организация за домакинството на България и подкрепата на обществената телевизия като основен организатор на домакинството на „Евровизия“. Предвижда се да бъдат включени всички институции и ведомства, свързани с провеждането на международния песенен конкурс у нас. Този процес ще включва избор на място, определяне на финансиране, логистика, финансиране, маркетинг и реклама, телевизионна реализация, организация на съпътстващи събития, туристическа инфраструктура и много други.

„Работата по тази мащабна дейност трябва да започне възможно най-бързо“, каза в заключение министърът на културата Евтим Милошев.

На снимката: Милена Милотинова и Евтим Милошев с приза, който БНТ получи на „Евровизия“