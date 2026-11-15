Започват Коледните пости

Коледните пости започват от днес, 15 ноември. Те продължават 40 дни и завършват на Бъдни вечер, 24 декември.

Съществуват различни причини за спазване на поста. Те могат да бъдат религиозни и духовни, за издръжливост и воля, за разтоварване и пречистване.

Рождественският пост трае 40 дни и подготовка за вярващите християни за големия християнски празник Рождество Христово. През това време вярващите полагат усилия за укрепване на връзката си с Бог, като спазват забраните, свързани с поста. В основата на поста е борбата с греха чрез въздържане от храна, лоши дела и помисли.

При постите съществуват шест степени на строгост: всичко, освен месо (Месни заговезни); вкусване на риба; гореща храна с растително масло; гореща храна без мазнина; студена храна без мазнина и без топли напитки (т.нар. сухоежбина); пълно въздържане от храна.

В дните, когато се разрешава риба, е позволена и гореща храна, приготвена с растителна мазнина. За спазване на по-строг пост в определени дни е необходимо благословението на свещеник.

Какво е забранено по време на поста?

Според църковните канони по време на Рождественския пост е забранена консумацията на месо, млечни продукти, яйца и алкохол.

Според църквата по време на постите са забранени:

Обиди, лоши думи

Конфликти, кавги

Пушене и пиене на алкохол

Омраза и алчност

Посещение на развлекателни събития

Тържества и шумни купони

По време на постите не се провеждат сватбени тържества.

Какво е позволено по време на постите?

Организмът ни има нужда от белтъчини, така че изключвайки месото и млечните продукти, е нужно да ги заместим с такива от друг произход. Това са ястия с: боб, леща, ориз (особено кафяв), булгур (пшеница), нахут, киноа, гъби, авокадо, всякакъв вид кълнове, соеви продукти – тофу, мляко, соева кайма и шницели, растителен кашкавал и сирене, сушени плодове, кълнове и пълнозърнести продукти. Добавете също ядки и семена в менюто си – фъстъци, орехи, лешници, бадеми, сусам, тиквено и слънчогледово семе и други.

Препоръки за пости

Постите могат да доведат до здравословни проблеми, ако не приемате разнообразна храна. Задължително е през това време да хапваме и повече плодове и зеленчуци, които да донесат на организма ценни витамини и минерали.

Не прекалявайте с хляба. Ако ви се яде хляб, изберете ръжен, без мая. С него не можете да преядете и ще контролирате теглото си.

За да утолите поне част от глада, преди да седнете на масата, изпийте чаша вода.