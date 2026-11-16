График за почистване на дъждоприемни шахти до 20 ноември

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 16 ноември (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“ до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ – западно платно, ул. „Македония“ /бетонов мост, ул. „Д.Талев“, ул „Даме Груев“,

На 17 ноември (вторник): бул. „Христо Ботев“ и „Коматевски транспортен възел“, р-н Северен в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“, южна страна на железопътна линия,

На 18 ноември (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, р-н Северен в пространството между ул. „Васил Левски“, бул. „Дунав“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-север“, ул. „Победа“, южна страна на железопътна линия,

На 19 ноември (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ – южно платно от бул. „Освобождение“ до изход на града и надлез на пл. „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от пътен възел „Родопи“ до бул. „Менделеев“ и южно платно от бул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Победа“, мост на р. Марица,

На 20 ноември (петък): район „Западен“ с вътрешни улици граници: ул.“Царевец“, северна страна на железопътна линия, бул.“Пещерско шосе“; ул. „Коматевско шосе“.