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Времето в Пловдив на 16 ноември 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:49ч, понеделник, 16 ноември, 2026
0 153 Преди по-малко от минута

Облачно и хладно начало на седмицата с температури от 4 до 11 градуса.

Новата седмица в Пловдив ще започне с хладно, но сравнително спокойно време. В понеделник температурите ще останат в рамките на обичайните за средата на ноември.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология минималната температура ще бъде около 4 градуса, а максималната – 11 градуса. През целия ден времето ще се задържи със значителна облачност.

Вятърът ще бъде слаб, без съществени промени в температурите през деня.

Понеделник ще предложи типично есенно време, затова по-топлите дрехи ще са ви необходими в началото на седмицата.

Снимка: Тони Иванов

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:49ч, понеделник, 16 ноември, 2026
0 153 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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