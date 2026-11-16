Времето в Пловдив на 16 ноември 2026 г.

Облачно и хладно начало на седмицата с температури от 4 до 11 градуса.

Новата седмица в Пловдив ще започне с хладно, но сравнително спокойно време. В понеделник температурите ще останат в рамките на обичайните за средата на ноември.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология минималната температура ще бъде около 4 градуса, а максималната – 11 градуса. През целия ден времето ще се задържи със значителна облачност.

Вятърът ще бъде слаб, без съществени промени в температурите през деня.

Понеделник ще предложи типично есенно време, затова по-топлите дрехи ще са ви необходими в началото на седмицата.

Снимка: Тони Иванов