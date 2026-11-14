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Карлос Насар подобри собствения си рекорд в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:05ч, събота, 14 ноември, 2026
0 123 Преди по-малко от минута

Снимка: БНТ

Карлос Насар изуми тази вечер Пловдив, като подобри собствения си световен рекорд в изхвърлянето с цели пет килограма пред погледите на десетки спортисти и фенове на щангите под тепетата. Той вдигна 190 килограма и смая публиката на мемориален турнир в памет на Милен Добрев, организиран край Гребната база.

Олимпийският шампион подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо. Рекордът няма да бъде вписан, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 21:05ч, събота, 14 ноември, 2026
0 123 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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