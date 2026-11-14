Карлос Насар подобри собствения си рекорд в Пловдив

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Карлос Насар изуми тази вечер Пловдив, като подобри собствения си световен рекорд в изхвърлянето с цели пет килограма пред погледите на десетки спортисти и фенове на щангите под тепетата. Той вдигна 190 килограма и смая публиката на мемориален турнир в памет на Милен Добрев, организиран край Гребната база.

Олимпийският шампион подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо. Рекордът няма да бъде вписан, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести.