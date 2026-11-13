Пловдив отбелязва Международния ден на толерантността с отворен дебат

По повод международния ден на толерантността – 16 ноември Младежки център Пловдив и КСУДС Пловдив организират събитие, посветено на толерантността, многообразието и съвместното съжителство в Пловдив – град, отличаващ се със своето културно и етническо многообразие.

Дата:16 ноември 2026 г.

Час:15:00–17:00 ч.

Място: Зала „Метеор 1“, ОП „Младежки център Пловдив“, ул. „Ясна поляна“ № 18

Акцентът ще бъде поставен върху значението на междукултурния диалог, взаимното уважение и равнопоставеното участие в обществения живот. В рамките на подкаст формат с участието на гости с различен житейски и професионален опит ще бъдат представени добри практики и лични истории, които насърчават разбирането, приемането и преодоляването на предразсъдъците.

Програмата ще продължи с отворен дебат, който ще даде възможност на участниците да изразят своите позиции, да поставят въпроси и да обсъдят ролята на всеки от нас за изграждането на приобщаваща и уважителна обществена среда. При интерес всеки може да заяви своето участие чрез регистрационната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoNClK0yJoZIuFtUuLzHw6Y58t1yZT78ZWjePvevhHkXXoDw/viewform

Събитието e насочено основно към младежи.