Режисьорът Виктор Божинов гостува в „Успешните“

Режисьорът Виктор Божинов гостува в поредицата „Успешните“ на 19 ноември, от 19:30 ч., в Клуб „Фарго“ в гр. Пловдив.

Един филм започва много преди първия снимачен ден. Понякога първият импулс е стара фотография, някой забравен (или „забавен“ – в зависимост от търсения смисъл) детайл или предизвикателството да разберем хората, техните характери, основанията им за дадени решения и промените в света, в който живеем.

За режисьора Виктор Божинов създаването на убедителен филмов свят изисква не само въображение, но и пълна отдаденост към детайла. Независимо дали разказва съвременна история, изгражда сложни телевизионни персонажи или пресъздава отминала епоха, той търси онези точни решения, които карат зрителя да повярва на случващото се на екрана.

От хитовите сериали „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и „Вина“ до боксофис шампионите „Възвишение“, „Голата истина за група Жигули“ и предстоящия „Чамкория“ – работата му преминава през различни жанрове и формати, но интересът му към човешките истории остава неизменен.

По време на срещата в „Успешните“ публиката ще чуе повече за пътя към режисурата, за срещите с литературата и киното, за работата с актьорите и за сложния колективен процес, който превръща една идея във филм. Разговорът ще засегне въображението, което има нужда от прецизност, и професионалната отдаденост, без която впечатляващият резултат остава само намерение. Разбира се, фокус ще бъде и българското кино днес – неговите възможности, ограничения и историите, които все още чакат да бъдат разказани.

Поредицата „Успешните“ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 г.

Кога: Четвъртък, 19 ноември, 19:30 ч.

Къде: Клуб „Фарго“, гр. Пловдив

Вход: Свободен (участието в разговора – също).