„Погледни назад“ на Корееда и „Фантомът на операта“ на Киномания в Пловдив

Новият филм на майстора на японското кино Хирокадзу Корееда „Погледни назад“ може да гледаме тази вечер в програмата на Киномания в Пловдив. Базиран на едноименната манга на Тацуки Фуджимото, той разказва за амбициозната ученичка Фуджино и самотната Кьомото, които споделят общата страст да рисуват манги. Сближени от страстта, която споделят, двете момичета от провинциално градче преследват мечтата си в продължение на тринайсет години. Филмът бе част от официалната състезатлна програма във Венеция и можем да го гледаме тази вечер, 16 ноември, от 18:30 часа. В програмата на Киномания ще може да гледаме и втория филм, който Корееда създаде тази година – „Невидимо в кутия“ на 28 ноември.

Във вторник пък предстои нова екранизация на неповторимата история „Фантомът на операта“. Историята е осъвременена и се развива в днешен Париж, където младата балерина Анастасия репетира за прокълнатата постановка „Орфей“, за която се говори, че е композирана от самия Фантом. С приближаването на премиерата Анастасия се озовава във вихъра на невъзможна любовна история, която се заражда на границата на реалността. Прожекцията е на 17 ноември от 18:30 часа.

Фестивалът е част от Културния календар на града и се провежда с подкрепата на Община Пловдив. Програмата представя над 20 филма с ежедневни прожекции от 12 ноември до 29 ноември. Пълен списък може да видите на сайта kinolucky.com, откъдето вече може да се закупят онлайн билети. Покупката е възможна и на касите на LUCKY Дом на киното. Билетите са на цена 8 евро и 7 евро за учащи и пенсионери.