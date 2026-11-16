Кабинетът одобри бюджета за 2027 г.

Радев обеща да няма орязване на доходи и социални плащания

Правителството одобри проекта на държавния бюджет на България за 2027 г. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев пред журналисти след днешното заседание на Министерския съвет.

В началото на заседанието премиерът Румен Радев определи план-сметката като „най-социалния бюджет от години в условията на тежък дефицит“. Той увери, че няма да бъдат намалявани доходите на гражданите, пенсиите и средствата за социална подкрепа.

„Няма да допуснем на никой гражданин да се намаляват доходите, дори и с цент“, заяви Радев.

По думите му няма да има съкращения и в средствата за майките на деца с увреждания, нито промяна в условията за тях. Премиерът се извини на засегнатите семейства и подчерта, че подкрепата за тях остава гарантирана независимо от бюджетния дефицит.

Той посочи още, че няма да бъдат намалявани парите за облекло на учителите, съдебните служители и останалите държавни служители.

Повече средства за семейства и социална подкрепа

Според премиера бюджетът трябва да постигне баланс между ограничаването на публичните разходи и задлъжнялостта, от една страна, и увеличаването на доходите и социалната подкрепа – от друга.

В план-сметката е заложено значително увеличение на данъчните облекчения за деца, особено за деца с увреждания. Предвижда се повишаване на ученическите стипендии, пенсиите и социалната подкрепа.

Радев заяви, че отношението към децата, възрастните хора, социално уязвимите и хората с увреждания е показател за хуманността на обществото и за ролята на държавната политика.

Премиерът обяви, че кабинетът ще работи за ограничаване на злоупотребите с ТЕЛК, които според него изкривяват публичните финанси. Предвиждат се и мерки за повишаване на приходите и предотвратяване на нередности.

Акцент върху производството и инвестициите

Като основен път за преодоляване на финансовите затруднения Радев посочи увеличаването на производството и износа. Според него икономиката трябва да произвежда повече, по-качествено и по-бързо.

Сред приоритетите на бюджета са подкрепата за българското производство, инвестициите в икономиката на знанието, индустриалните зони и паркове, както и привличането на чуждестранни инвеститори.

Премиерът заяви, че страната е пред възможност за привличане на големи стратегически инвестиции, които според него могат да преобразят икономиката и да я изведат на ново технологично равнище.

Той призова министрите и народните представители от „Прогресивна България“ да се съсредоточат върху работата и да не оправдават бъдещите си действия с наследството от предишните управления.

Радев заяви, че кабинетът ще приема критиките на опозицията, когато са основателни, и ще се вслушва в предложенията ѝ, но призова членовете на правителството да не се въвличат в политически скандали.

Одобреният от Министерския съвет проект предстои да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.