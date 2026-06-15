Поскъпват автобусните билети до селата в община „Родопи“

От 15 юни цените на билетите по линиите между Пловдив и селата в община „Родопи“ се увеличават с между 10 и 15%. Причината е поскъпването на дизеловото гориво, а пътници настояват за по-комфортни автобуси и работещи климатици

От понеделник, 15 юни 2026 г., влизат в сила нови цени на автобусните билети по междуселищните линии между Пловдив и населените места в община „Родопи“. Причината е рязкото поскъпване на дизеловото гориво, което според превозвачите налага увеличение на цените с между 10 и 15 процента.

От местната администрация съобщават, че са направили опит да задържат досегашните тарифи възможно най-дълго, но увеличението на разходите за гориво е наложило промяната.

Новите цени по основните направления са:

Пловдив – Белащица

Пловдив – Белащица – 1,00 евро

Пловдив – Браниполе – 0,90 евро

Браниполе – Белащица – 0,60 евро

Пловдив – Брестовица

Пловдив – Брестовица – 1,50 евро

Пловдив – Златитрап – 1,20 евро

Пловдив – Оризари – 1,00 евро

Златитрап – Брестовица – 1,00 евро

Пловдив – Цалапица

Пловдив – Цалапица – 1,50 евро

Пловдив – Храбрино

Пловдив – Храбрино – 1,30 евро

Пловдив – Първенец – 1,10 евро

Първенец – Храбрино – 1,00 евро

Пловдив – Марково

Пловдив – Марково – 1,10 евро

Промяната засяга жителите на Белащица, Браниполе, Брестовица, Златитрап, Оризари, Цалапица, Храбрино, Първенец и Марково, които ежедневно използват обществения транспорт до Пловдив.

Под публикацията на община „Родопи“ вече се появиха и десетки коментари. Част от пътуващите приемат увеличението като неизбежно, но настояват за по-добро качество на услугата.

„То хубаво, но да са автобуси, а не малки микробуси“, пише една от потребителките, а други определят микробусите като неудобни и настояват превозните средства да бъдат оборудвани с работещи климатици през летните месеци.

Има и мнения в защита на настоящата организация на транспорта, според които по-малкият пътникопоток не позволява използването на големи автобуси без това да доведе до още по-високи разходи и ново увеличение на билетите.

Новите цени влизат в сила от днес – понеделник, 15 юни 2026 година.

Снимка: Lost in Plodviv