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Поскъпват автобусните билети до селата в община „Родопи“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:57ч, понеделник, 15 юни, 2026
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От 15 юни цените на билетите по линиите между Пловдив и селата в община „Родопи“ се увеличават с между 10 и 15%. Причината е поскъпването на дизеловото гориво, а пътници настояват за по-комфортни автобуси и работещи климатици

От понеделник, 15 юни 2026 г., влизат в сила нови цени на автобусните билети по междуселищните линии между Пловдив и населените места в община „Родопи“. Причината е рязкото поскъпване на дизеловото гориво, което според превозвачите налага увеличение на цените с между 10 и 15 процента.

От местната администрация съобщават, че са направили опит да задържат досегашните тарифи възможно най-дълго, но увеличението на разходите за гориво е наложило промяната.

Новите цени по основните направления са:

Пловдив – Белащица

  • Пловдив – Белащица – 1,00 евро
  • Пловдив – Браниполе – 0,90 евро
  • Браниполе – Белащица – 0,60 евро

Пловдив – Брестовица

  • Пловдив – Брестовица – 1,50 евро
  • Пловдив – Златитрап – 1,20 евро
  • Пловдив – Оризари – 1,00 евро
  • Златитрап – Брестовица – 1,00 евро

Пловдив – Цалапица

  • Пловдив – Цалапица – 1,50 евро

Пловдив – Храбрино

  • Пловдив – Храбрино – 1,30 евро
  • Пловдив – Първенец – 1,10 евро
  • Първенец – Храбрино – 1,00 евро

Пловдив – Марково

  • Пловдив – Марково – 1,10 евро

Промяната засяга жителите на Белащица, Браниполе, Брестовица, Златитрап, Оризари, Цалапица, Храбрино, Първенец и Марково, които ежедневно използват обществения транспорт до Пловдив.

Под публикацията на община „Родопи“ вече се появиха и десетки коментари. Част от пътуващите приемат увеличението като неизбежно, но настояват за по-добро качество на услугата.

То хубаво, но да са автобуси, а не малки микробуси“, пише една от потребителките, а други определят микробусите като неудобни и настояват превозните средства да бъдат оборудвани с работещи климатици през летните месеци.

Има и мнения в защита на настоящата организация на транспорта, според които по-малкият пътникопоток не позволява използването на големи автобуси без това да доведе до още по-високи разходи и ново увеличение на билетите.

Новите цени влизат в сила от днес – понеделник, 15 юни 2026 година.

Снимка: Lost in Plodviv

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 08:57ч, понеделник, 15 юни, 2026
0 187 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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