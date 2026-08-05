Парламентът излезе в лятна ваканция

Народното събрание официално прекрати работата си за лятната ваканция. Депутатите ще почиват от 5 до 23 август включително, след като предложението на „Прогресивна България“ беше прието със 150 гласа „за“, 2 „против“ и един „въздържал се“. Народните представители от ГЕРБ–СДС не участваха в гласуването.

Следващото редовно пленарно заседание е насрочено за 26 август от 9:00 часа. Преди да закрие последното заседание, председателстващият Иван Ангелов пожела на депутатите приятна почивка.

В последния си работен ден преди ваканцията парламентът насрочи президентските избори за 25 октомври, откри процедурата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и проведе традиционния петъчен парламентарен контрол.