Горещо време и жълт предупредителен код за високи температури в цялата Пловдивска област, който не важи само за общините Лъки и Сопот

Горещ вторник очаква Пловдив и областта на 4 август. За почти цялата област е обявен жълт код за опасно високи температури, като предупреждението не важи единствено за общините Лъки и Сопот.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над Тракийската низина ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималните температури в Пловдив ще достигнат между 33° и 35°, а на места в областта термометрите ще показват 35°–37°.

Синоптиците предупреждават, че жълтият код означава потенциален риск за здравето. Очакват се много високи температури, които могат да предизвикат здравословни проблеми при чувствителни и хронично болни хора, възрастни, малки деца и работещи на открито.

Специалистите препоръчват да се избягва продължителен престой на слънце в най-горещите часове на деня – между 11:00 и 17:00 часа, да се приема достатъчно количество течности и да се носят светли и леки дрехи.

Слънцето в Пловдив ще изгрее в 6:21 часа и ще залезе в 20:44 часа, а продължителността на деня ще бъде 14 часа и 23 минути.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за август, като през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до обичайните за сезона стойности.

Снимка: Кирил Дипчиков