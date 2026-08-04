Весела Бабинова и Владимир Зомбори излизат на сцената в Пловдив със „Заклеваш ли се в децата?“

Комедията на Саломе Льолуш гостува в Лятно кино „Орфей“ на 4 август

Популярните актьори Весела Бабинова и Владимир Зомбори ще гостуват в Пловдив с комедията „Заклеваш ли се в децата?“ на 4 август от 20:30 часа в Лятно кино „Орфей“.

Пиесата на френската драматург Саломе Льолуш разказва историята на двойка, която се заклева да си бъде вярна в продължение на десет години – в името на децата си. Когато краят на този необичаен обет наближава, двамата започват да се питат колко тежи една клетва и дали изневярата започва с действията или много по-рано – в мислите.

Любопитен детайл е, че главните роли са поверени на Весела Бабинова и Владимир Зомбори, които са семейство и извън театралната сцена. До тях застават Лидия Василева или Екатерина Лазаревска и Даниел Кукушев или Александър Кендеров.

Режисьор на спектакъла е Крис Шарков, сценографията е на Ванина Цандева, а музиката – на Емилиян Гацов – Елби.

„Заклеваш ли се в децата?“ е втората пиеса на Саломе Льолуш, поставена на българска сцена след успеха на „Това не го казвай!“. Спектакълът съчетава комедия и психологическа игра, в която малките тайни, големите лъжи и моралните дилеми поставят героите пред неочаквани избори.

Според режисьора Крис Шарков пиесата задава актуални въпроси за силата на дадената дума, смисъла на клетвата в съвременните отношения и възможно ли е любовта да устои на ежедневните изкушения.

Представлението започва в 20:30 часа в Лятно кино „Орфей“.

