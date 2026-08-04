Големият пожар край село Стрелци в община Брезово е локализиран след часове борба с огнената стихия. По данни на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, пламъците са обхванали близо 2000 декара, като са се разпространили основно в кория и лесонепригодни терени.

Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на селото е подаден малко след 16 часа вчера. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал, унищожил е две изоставени животновъдни постройки, прехвърлил е пътя и е навлязъл в близката широколистна гора.

В овладяването на пожара са участвали 10 екипа на пловдивската пожарна, хеликоптер от 24-та авиобаза – Крумово, булдозер от сектор „Специализирани оперативни дейности“, както и доброволци от Доброволно формирование – Хисаря и Националния отряд за реакция при бедствия – Пловдив. Общо над 50 души са се включили в гасителните действия. Благодарение на координираната им работа не е допусната опасност за населени места и хора.

През нощта на терен са останали шест противопожарни екипа, които са следили за повторно разпалване на огнищата. И днес четири екипа продължават работа по окончателното потушаване на останалите локални огнища.

От пожарната публикуваха и кадри, заснети с термокамера, на които ясно се виждат стотици активни огнища, разпръснати по целия засегнат район – свидетелство за мащаба на пожара.

От РДПБЗН – Пловдив отново призовават гражданите към повишено внимание. Заради високите температури и сухото време рискът от нови пожари остава изключително висок. Огнеборците апелират да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят незагасени фасове и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност. „Всеки предотвратен пожар означава една битка с огнената стихия по-малко“, напомнят от службата.

Снимки: инсп. Владко Димитров РДПБЗН Пловдив/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив