Грабеж с нож край автобусна спирка в Пловдив завършва с обвинителен акт

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Р.Г., на 27 г. Тя е предадена на съд за това, че на 04.04.2026 г. в гр. Пловдив е отнела чужди движими вещи от владението на другиго – 62-годишна жена, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребила за това сила и заплашване – престъпление по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Р.Г. е предадена на съд и за това, че на 05.04.2026 г. в с. Калековец, обл. Пловдив, в условията на продължавано престъпление, е използвала чужди платежни инструменти – банкови карти, издадени на същата пострадала жена, без съгласието на титуляря, като е направила пет неуспешни опита за транзакции с тях – престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 4 април 2026 г., Р.Г. се намирала в гр. Пловдив – квартал „Столипиново“, със свой познат. Там те закупили наркотично вещество – метадон, след което останали без финансови средства. Р.Г. започнала да проси от минувачите, но не събрала пари и решила да извърши грабеж или кражба в района,

Към 22,30 часа пострадалата жена слязла от автобус на спирката на бул. „Цариградско шосе“ и пресякла платното. Тя се отправила към дома си в близка улица. Р.Г. я настигнала, поискала раницата й, но като не я получила размахала разгънат сгъвам нож срещу нея. Жената се опитала да се предпази, но Р.Г. й нанесла прободно-порезни рани по двете ръце. Съборила я на земята и издърпала чантата, от която отнела 80 евро, мобилен телефон и две банкови карти. Останалите вещи изхвърлила.

На 5 април 2026 г. сутринта отишла в с. Калековец, обл. Пловдив, където направила пет неуспешни опита за транзакции с двете банкови карти.

Подаден е бил сигнал в полицията.

Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.