D2 и Део идват в Пловдив с новата си песен „Свобода“

След години успешни съвместни проекти D2 и Део отново обединяват сили. Новият им сингъл „Свобода“ вече е факт, а пловдивската публика ще има възможност да го чуе на живо на 9 септември в Летен театър „Бунарджика“, където групата ще изнесе концерт като част от националното си турне.

Песента носи послание за приятелството и свободата. Музиката и аранжиментът са на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Деян Славчев – Део, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Идеята за парчето се ражда още през 2014 г. по време на велосипедно пътешествие на Кърнев в Родопите, а години по-късно прераства в нова съвместна работа с Део.

Видеоклипът към „Свобода“ е заснет на пистата A1 Motor Park край Самоков. В него Дичо и Димитър Кърнев се впускат в зрелищна надпревара с две мощни BMW, но финалът подчертава основното послание – истинските приятели не се състезават помежду си, а вървят заедно.

Концертът в Пловдив е вторият от националното турне на D2. Освен Део, специални гости ще бъдат Краси Тодоров и Георги Димитров – Жожо, а вечерта ще открият младият изпълнител Филип Донков и група Freakdale.

Турнето започва на 15 август в Бургас, след което продължава през Пловдив, Стара Загора, Варна и София. Билети за концерта на 9 септември вече се продават в билетните мрежи.