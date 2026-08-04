Полицейско куче откри тайник с марихуана при акция край Сопот

Полицейските действия са предприети вчера след придобита оперативна информация, че жител на Сопот се занимава с отглеждане и разпространение на марихуана. Засечен в близост до вилния му имот в землището на града, 30-годишният мъж направил неуспешен опит да избяга с автомобила си. При задържането у него е открито топче със суха зелена листна маса, иззети са и още три подобни разфасовки, които изхвърлил в движение от колата. В двора на имота разследващите установили 10 канабисови насаждения в различен стадий на растеж.

При процесуално-следствените действия конфискували и електронна везна и 5 пакета с изсушена марихуана под формата на глави и листна маса. Част от готовата продукция била съхранявана в тайник във вилната постройка, разкрит с помощта на полицейско следово куче. Още три опаковки от високорисковото вещество, всяка с тегло от по 500 грама, служителите иззели при претърсване в жилището на мъжа в Сопот.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Със заповед по ЗМВР 30-годишният е задържан за едно денонощие. Резултатите от специализираната операция са докладвани на наблюдаващия делото прокурор, под чието наблюдение работата продължава.