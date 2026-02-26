Изложбата „Шрифтът на Пловдив“ ще представи историята и създаването на градския шрифт Plovdiv Typeface – проект, реализиран с активното участие на пловдивчани и превърнал се в част от визуалната идентичност на града.

Създаден по повод инициативата Пловдив – Европейска столица на културата 2019, шрифтът е пример за срещата между местната общност и съвременния шрифтов дизайн. Той е разработен в сътрудничество между punkt.studio и Typedepot и стъпва върху над 3800 образци с почерци, предоставени от жители и гости на Пловдив.

Резултатът е типографско семейство с три основни стила – Display, Script и Sans – които съчетават духа на града, местния жаргон и характерната визуална култура на Пловдив. В шрифта присъстват игриви пиктограми, локални изрази и детайли, които отдават почит на кирилицата и българското културно наследство, включително и закачливи препратки като MainaMode.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 26 февруари 2026 г. от 15:00 часа в градинката на ул. „Отец Паисий“ 38. Експозицията ще може да бъде разгледана до 16 март 2026 г.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да видят как изглежда почеркът на Пловдив, превърнат в шрифт.