Какво се случва в момента, в който една структура започне да се променя? Къде свършва градежът и откъде започва разпадът? И възможно ли е в самата деградация да се крие зародишът на нещо по-висше?

Сдружение „Изкуство днес“ има удоволствието да представи деветнадесетото издание на емблематичния проект „Арт позитив“. Тази пролет галерия „Капана“ се превръща в пространство за концептуални търсения под надслов „[ДЕ]градация“.

Изложбата не е просто експозиция, а визуален разказ за времето, в което живеем – време на нестабилност, на пренареждане на пластовете и търсене на смисъл сред отломките на старото – една история за прехода. 24 пловдивски автори приемат предизвикателството да изследват процесите на преход: между натрупването и загубата, между устойчивите форми и социалните трусове.

В „[ДЕ]градация“ публиката ще открие, че разпадът не винаги е финал. Често той е необходим етап, който освобождава място за нови структури и неочаквани идеи. Артистите използват широк спектър от изразни средства, за да провокират диалог за трансформациите – както онези, които виждаме в обществото, така и интимните, скрити процеси в човешката душа.

Приключението започва на 3 април 2026 г. (петък). Вратите на галерия „Капана“ към Градска художествена галерия – Пловдив ще бъдат отворени за официалното откриване от 18:00 до 20:00 ч., когато посетителите ще могат да се срещнат лично с авторите и да се потопят в атмосферата на проекта.

В изложбата участват:

Аделина Златарева, Антония Костова, Весела Статкова, Веско Велев, Велина Христова, Георги Станчев, Дефне Гюлер, Ева Петкова, Евгени Младенов, Емил Миразчиев, Зарина Маринова, Здравка Рубин, Иван Карев, Миа Новакова, Надя Генова, Наташа Кюпова, Осман Юсеинов, Петър Кочевски, Райнхард Манц, Саркис Нерсесян, Севдалина Кочевска, Соня Митова, Страхил Пенев, Цветан Раденков.

„Арт позитив“ е една от най-устойчивите платформи за съвременно изкуство в България. Проектът се реализира от Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа на Гьоте-институт. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г., в партньорство с Гьоте-институт.

Място: Галерия „Капана“, ул. „Райко Даскалов“ 29, Пловдив

Период: 03.04 – 06.05.2026 г.