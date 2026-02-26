ЦАМ: Пет партии влизат в парламента

Социологическо изследване на Центъра за анализи и маркетинг (ЦАМ) показва, че ако изборите се проведат сега, в следващото Народно събрание биха влезли пет политически формации, като най-сериозна подкрепа получава партия около президента Румен Радев.

Проучването е проведено между 17 и 24 февруари сред 1010 пълнолетни граждани чрез пряко интервю по домовете им и е финансирано от ЦАМ. Данните бяха представени от социолога Юлий Павлов.

Според резултатите формация около Радев би получила 33,7% от гласовете сред заявилите готовност да гласуват. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 18,9%, следвани от ПП-ДБ с 13,2%. Подкрепа от 10,3% събира ДПС-Ново начало, а „Възраждане“ – 8,1%.

Под изборната бариера остават БСП с 3,6%, МЕЧ с 3,5%, ИТН с 1,2% и „Величие“ също с 1,2%. Близо 30% от анкетираните заявяват, че все още не са решили за кого да гласуват.

Нагласи за управление

Почти половината от участниците в проучването – 45% – смятат, че новият парламент трябва да излъчи редовно правителство дори с цената на компромиси. Около 30% са на мнение, че кабинет не бива да се съставя, ако бъдат преминати определени политически граници, а в такъв случай трябва да има нови избори.

По отношение на очакванията към следващото Народно събрание 36% вярват, че ще бъде излъчено правителство, докато 34% са скептични, а останалите не могат да преценят.

При евентуална липса на мнозинство най-голям дял от анкетираните – 34,3% – биха подкрепили правителство около Румен Радев. Кабинет с мандат на ГЕРБ предпочитат 12,1%, а около ПП-ДБ – 7,1%. Почти една четвърт смятат, че при такава ситуация е по-добре да се стигне до нови избори.

По-скоро песимизъм за 2026 година

Проучването отчита по-скоро негативни очаквания за развитието на страната през 2026 г. Над 46% от анкетираните смятат, че ситуацията ще се влоши, близо 35% очакват тя да остане без промяна, а около 15% са оптимисти за подобрение.

Подобни са и прогнозите за личното благосъстояние – едва около 16% очакват подобрение, докато над една трета предвиждат влошаване. Около 43% смятат, че положението им ще остане същото.

Най-голямо доверие към президентската институция

По отношение на доверието в политиците първите места заемат президентът Румен Радев с 47,4% и вицепрезидентът Илияна Йотова с 44,9%, като президентската институция остава и най-доверената с над 50% одобрение.

След тях се нарежда служебният премиер Андрей Гюров с 21,7% доверие. Сред останалите политически фигури по-високи нива на одобрение получават Бойко Борисов, Костадин Костадинов и Асен Василев.

Изследването показва висока степен на колебание сред избирателите и ясно изразено доверие към президентската институция в навечерието на евентуални избори.