Гая Вардева, Станимир Петков и Бедрос Азинян представят общата изложба „Провидения“, която се открива на 1 юли в залата на Дружеството на пловдивските художници

Три дипломни фотографски проекта ще бъдат представени в общата изложба „Провидения“, която се открива на 1 юли от 18:00 часа в изложбената зала на Дружество на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.

Експозицията е част от защитата на магистърска степен по фотография в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и обединява авторските проекти на Гая Вардева, Станимир Петков и Бедрос Азинян.

Под общото заглавие „Провидения“ тримата млади фотографи изследват теми като времето, паметта, личната трансформация и връзката между миналото и настоящето, превръщайки ги във визуални разкази.

Посетителите ще могат да видят:

OUT OF TIME – проект на Гая Вардева;

– проект на Гая Вардева; EVOLUTIO 2.0: Светлината угасва последна – проект на Станимир Петков;

– проект на Станимир Петков; FORGET YOUR PAST – проект на Бедрос Азинян.

Изложбата поставя акцент върху различните авторски подходи към фотографията, като всеки от проектите интерпретира по свой начин преживяването на времето, паметта и промяната.

Откриването е на 1 юли 2026 г. от 18:00 часа в изложбената зала на Дружеството на пловдивските художници в Пловдив.