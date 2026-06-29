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Три фотографски проекта в обща изложба „Провидения“

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 14:14ч, понеделник, 29 юни, 2026
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Гая Вардева, Станимир Петков и Бедрос Азинян представят общата изложба „Провидения“, която се открива на 1 юли в залата на Дружеството на пловдивските художници

Три дипломни фотографски проекта ще бъдат представени в общата изложба „Провидения“, която се открива на 1 юли от 18:00 часа в изложбената зала на Дружество на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.

Експозицията е част от защитата на магистърска степен по фотография в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и обединява авторските проекти на Гая Вардева, Станимир Петков и Бедрос Азинян.

Под общото заглавие „Провидения“ тримата млади фотографи изследват теми като времето, паметта, личната трансформация и връзката между миналото и настоящето, превръщайки ги във визуални разкази.

Посетителите ще могат да видят:

  • OUT OF TIME – проект на Гая Вардева;
  • EVOLUTIO 2.0: Светлината угасва последна – проект на Станимир Петков;
  • FORGET YOUR PAST – проект на Бедрос Азинян.

Изложбата поставя акцент върху различните авторски подходи към фотографията, като всеки от проектите интерпретира по свой начин преживяването на времето, паметта и промяната.

Откриването е на 1 юли 2026 г. от 18:00 часа в изложбената зала на Дружеството на пловдивските художници в Пловдив.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 14:14ч, понеделник, 29 юни, 2026
0 142 1 минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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