За десета поредна година се организира представителната Годишна изложба на Факултет „Изобразителни изкуства“ на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Юбилейното издание включва студентски произведения от всички специалности на факултета: Графичен дизайн и фотография, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Сценография, Фотография, Дизайн на облеклото, Стенна живопис, Живопис, Графика, Скулптура и др.

Откриването ще се състои на 11 юни 2026 г. от 18:00 ч. в Залите за временни експозиции към ГХГ – Пловдив, ул. „Княз Александър I“ №15. Тогава ще бъдат обявени и отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.

На двата етажа в галерията публиката ще може да види цялостно представяне на съвременните тенденции в отделните видове изкуства, кореспонденцията между различните специалности във факултета, както и индивидуалните почерци на младото поколение автори.

Факултет „Изобразително изкуство“ в АМТИИ Пловдив е създаден в началото на 2011 г. в резултат от разрасналия се капацитет на катедра „Изобразително изкуство“. Понастоящем във факултета са катедрите Изящни изкуства, Приложни изкуства и Дизайн, където преподават представителни имена в съвременното българско изкуство. В бакалавърските и магистърските програми на факултета се подготвят висококвалифицирани специалисти в широк спектър от различни видове визуални практики. Изложбата, която се реализира по програмата за художественотворческа и научна дейност на Академията, е с вход свободен и ще може да бъде видяна до края юни 2026