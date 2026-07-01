Тренд: 92% от българите определят наркотиците като сериозен проблем

Почти всички българи възприемат употребата на наркотични вещества като сериозен обществен проблем. Това показва национално представително проучване на социологическа агенция „Тренд“, проведено по поръчка на „24 часа“ сред 1000 пълнолетни граждани в периода 9–15 юни 2026 г.

Всеки втори вижда лесен достъп до наркотици

Според изследването 92% от анкетираните смятат, че наркотиците са сериозен проблем за страната, а близо шестима от всеки десет са на мнение, че в населеното им място достъпът до тях е лесен.

Над 40% от участниците в проучването посочват, че познават човек, който употребява или е употребявал наркотични вещества. Най-често става дума за приятел, познат или колега, като този дял е значително по-висок сред хората под 30-годишна възраст.

Любопитството и средата са сред водещите причини

Според анкетираните най-честата причина младите хора да посягат към наркотици е желанието за експериментиране, посочено от половината участници в допитването. Следват влиянието на приятелската среда, лесният достъп до наркотични вещества и недостатъчният родителски контрол.

Обществените нагласи са категорично в подкрепа на по-строги мерки срещу разпространението. Най-голяма подкрепа получават по-тежките наказания за дилърите, засиленият контрол върху разпространението на наркотици и увеличеното полицейско присъствие около училища и други места, посещавани от млади хора.