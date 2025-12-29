Пловдив празнува с музика въпреки студа и силния вятър

Пловдив избра да остане навън заради музиката, артистите и усещането за празник пред откритата сцена на Копчетата

Въпреки ниските температури и пронизващия вятър, Пловдив доказа, че музиката не се плаши от лошо време. Откритата сцена пред Общината събра публика в две поредни вечери, изпълнени с различни стилове, емоции и силно сценично присъствие.

Третата вечер на Коледа на площада излезе Стенли – едно от емблематичните имена в българската поп и рок музика. Концертът премина при сериозни метеорологични предизвикателства, като техниката отказа няколко пъти заради студа и силния вятър.

Въпреки това Стенли не прекъсна връзката си с публиката – търпеливо изчакваше, започваше отново и завърши вечерта с жест, който малцина правят: остана, за да се снима с всеки желаещ. Поведение, което донесе истински респект и аплодисменти.

Снощи сцената беше завладяна от K.LINA & The Ladies. Кейлина – млада певица и автор с разпознаваем почерк, смесващ поп, рок и електронно звучене, заедно с Пламена Николова (барабани) и Василена Георгиева (китара), представи енергично и смело шоу. С грация, бунт и рокендрол заряд формацията доказа, че различното има място на голямата сцена.

След тях публиката аплодира и ИНТРО КВАРТЕТ от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, които допълниха музикалната програма на вечерта.

Студът и вятърът отново бяха част от картината, но Пловдив избра да остане навън заради музиката, артистите и усещането за празник, който не може да бъде отменен от времето.

От днес – 29 декември, концертите на открито в Пловдив ще бъдат временно прекъснати и ще се завърнат отново на 31 декември, когато градът ще посрещне 2026 година с мащабния спектакъл „ROOTS & BEATS“ на откритата сцена на площад „Стефан Стамболов“. Водещ на празничната нощ ще бъде Деян Славчев – Део, а програмата обещава музикално пътешествие между традицията и бъдещето – от световния шампион по луупстейшън Tioneb (Франция), през легендите на UK Garage Artful Dodger (Великобритания), до емблематичния Ансамбъл „Тракия“, който ще поведе празничното хоро след полунощната заря. След 00:30 часа настроението ще продължи с Ерсин Мустафов, а купонът ще продължи до 02:00 часа с DJ сет на Део.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile