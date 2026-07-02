„Спектър“ събира проекти на млади фотографи от АМТИИ в Градската галерия

От 2 до 23 юли в Пловдив ще бъде представена тазгодишната дипломна изложба на бакалаврите по фотография от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Експозицията по традиция ще бъде подредена в сутеренната зала на Постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ към Градската художествена галерия – Пловдив на ул. „Артин Гидиков“ №11 в Стария град.

Откриването на изложбата е на 2 юли от 18:00 ч., а входът за посетители ще бъде свободен.

Съвместната изложба носи заглавието „Спектър“ и обединява различни индивидуални авторски подходи и теми, разработвани в рамките на четиригодишното обучение. Под ръководството на гл. ас. д-р Соня Станкова младите автори представят финалните си работи, с които завършват образованието си в пловдивската Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.

Сред дипломантите са Аделина Илиева, Виктория Радева, Кристина Буюклиева, Любослав Ангелов, Натали Дюлгерска, Савина Мариус, Светослав Павлов и Стоян Хардалиев.