Международната изложба в Галерия „Пловдив“ постави начало на дългосрочно културно партньорство

Галерия „Пловдив“ трудно събра публиката за тържествено откриване на мащабната българо-турска приятелска изложба „Под седемте тепета“.

Събитието, което се състоя на 18 декември, се утвърди като значим акцент в културния календар на града и привлече многобройна публика – художници, културни дейци, дипломати и гости на Пловдив.

Изложбата е организирана от Дружеството на пловдивските художници и се провежда под патронажа на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив с генерален консул г-н Емре Манав, със съдействието на Българо-турския литературен клуб – Пловдив и Университета „Хаджи Байрам Вели“ – Анкара.

Официалното откриване беше направено от председателя на Дружеството на пловдивските художници Панайот Панайотов, кураторката на изложбата Айнур Каплан и генералния консул на Република Турция в Пловдив г-н Емре Манав. В приветствените си слова те подчертаха ролята на изкуството като универсален език и значението на дългосрочното културно сътрудничество между България и Турция.

„Под седемте тепета“ представя творби на общо 60 художници – 30 от България и 30 от Турция. Сред участниците са утвърдени автори, университетски преподаватели, галеристи и активни фигури в съвременното изкуство. Експозицията обединява разнообразни стилове, техники и художествени търсения, които се срещат в пространство на диалог и взаимно уважение.

Кураторът на изложбата Айнур Каплан – художничка от Измир, родена в България, с над 50 реализирани международни проекта – сподели, че идеята на изложбата е „да превърне границите в мостове“ и да продължи традицията на културен обмен между двете страни.

По покана на Генералния консул на Република Турция в Пловдив г-н Емре Манав, в откриването участва Севдиназ Хаджиюсеин – 9-годишно момиче, ученичка във втори клас на СУ „Отец Паисий“ – с. Кирково. Подробности за нейното участие очаквайте утре в Под тепето.

Още за изложбата и имената на всички участници може да прочетете ТУК.

По повод събитието е създаден дигитален двуезичен каталог, който ще съхрани проекта и неговите послания във времето. Визуалната концепция е дело на доц. д-р Александър Гьошев, ръководител на катедра „Дизайн“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Изложбата „Под седемте тепета“ утвърждава Пловдив като активна сцена за международен културен обмен и доказва, че изкуството остава силен фактор за сближаване, приятелство и споделени ценности отвъд националните граници.

Можете да я разгледате до 15 януари 2026 г. на адрес ул. „Авксентий Велешки“ 20.

Снимки: Станимир Петков