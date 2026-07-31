Над 70 творби на повече от 50 автори събира новата обща изложба на пловдивските художници

„Отправна точка реалност: образът като преживяване“ се открива тази вечер в две галерийни пространства в Пловдив

Дружеството на пловдивските художници открива тази вечер общата си изложба „Отправна точка реалност: образът като преживяване“, която ще представи над 70 произведения на повече от 50 автори. Официалното откриване е от 18:00 часа в Галерия ДПХ на бул. „Цар Борис III Обединител“ №153, а експозицията ще бъде разположена едновременно в Галерия ДПХ и Галерия „Пловдив“ на ул. „Авксентий Велешки“ №20.

В изложбата участват художници, работещи в областите на живописта, графиката, скулптурата и фотографията. Освен утвърдени имена от пловдивската художествена сцена, посетителите ще могат да видят и произведения на млади автори. Специален акцент са възпоменателните участия на Геракси Гераксиев, Минчо Панайотов, Петко Москов и Христо Желязков, които правят връзка между традициите на пловдивската школа и съвременните художествени търсения.

Темата на изложбата поставя реалността като отправна точка за художественото преживяване. Според куратора Ирина Гърдева произведенията стъпват върху образи от действителността, но ги пречупват през личната чувствителност на авторите.

„В тази изложба произведенията стъпват върху образ от действителността – през реализма, сюрреализма, символизма и други стилове. Видимото е поетизирано и пречупено през чувствителността на художника, превръщайки заобикалящия ни свят в изкуство. Образът тук е преживяване, а не просто механично пресъздаване“, посочва Гърдева.

Експозицията включва пейзажи, портрети, натюрморти, композиции и сюрреалистични интерпретации, като идеята е да бъдат представени различните начини, по които художниците превръщат действителността в личен творчески свят.

Автор на плаката за изложбата е доц. Александър Гьошев, а към проекта предстои да бъде издаден и двуезичен каталог.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“ в направление „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Плакат: доц. Александър Гьошев