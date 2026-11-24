Автор: Мария Петрова

„Борбата продължава. Никога няма да се откажем“. Това бяха заключителните думи на изпълнителния секретар на ООН за климатичните промени Саймън Стийл в края на климатичната конференция в Анталия, където над 190-те държави, участващи в процеса, не можаха да се договорят как да продължат напред заедно в борбата с глобалното затопляне. Срам, разочарование, провал, парализа и предателство спрямо най-уязвимите страни бяха част от острите критики както към КОП31, така и към богатите държави на конференцията. Защо Европейският съюз също се оказа сериозно критикуван, въпреки че от години има стремеж да е световен климатичен лидер – можете да чуете и прочетете в материала на специалния ни пратеник в Анталия Мария Петрова.

След 16 дни на преговори и безсънни нощи за делегати, активисти и журналисти 31-вата климатична конференция на ООН приключи с неуспех заради неспособността на страните да се договорят за споменаването във финалния текст на „изкопаемите горива“, въпреки че научният консенсус е, че точно те са причинителите на глобалното затопляне.

Европейският съюз, Великобритания и други богати страни, както и десетки развиващи се държави, включително най-уязвимите на глобалното затопляне малки островни държави, се обединиха в събота с конкретно искане. Те обявиха, че настояват във финалния документ от КОП31 да бъде изрично посочена нуждата за „преход отвъд изкопаемите горива“. Междувременно информацията беше, че Саудитска Арабия отказва да позволи каквото и да било споменаване на прехода към бъдеще без изкопаемите горива. Саудитска Арабия също така продължи да настоява в текста да бъде силно препоръчан механизъм за улавяне и съхранение на въглерод наравно с целите за 35% електрификация към 2035 г.

В крайна сметка в неделя следобед, два дни след края на официалния график на конференцията, стана ясно, че споразумение няма да има.

Еврокомисарят по климатичните действия Вопке Хукстра обясни, че не предложеният текст не е бил приемлив.

„Не успяхме да обединим действията, които са необходими, нито ясно да поставим в центъра нуждата от преход отвъд изкопаеми горива, да изразим колко изключително важно е науката да бъде гръбнакът на цялото това начинание, да направим това, което е необходимо за справедлив и равноправен преход. След това като ново решение за всичко изведнъж се появи улавянето и съхранението на въглерод, сякаш бихме могли да забравим за изкопаемите горива и просто да се измъкнем от проблема чрезулавяне и съхранение на въглерод. Това е недопустимо“, каза еврокомисар Хукстра в края на продължилата най-дълго в историята климатична конференция на ООН.

Освен с липсата на консенсус КОП31 ще бъде запомнена и с критиките към богатите държави и конкретно към Европа, че пренебрегват климатичния процес на ООН.

Британският премиер Анди Бърнам беше единственият лидер от страна от Г-7, който дойде в Анталия. Лидерите на Китай, Съединените щати, Индия, Русия и Япония, които са петте държави най-големи замърсители, обаче пропуснаха КОП31. На място не дойдоха също германският канцлер Фридрих Мерц, нито френският президент Еманюел Макрон, което беше възприето като пренебрегване на процеса от тяхна страна.

„Мисля, че е срамота, че толкова малко европейски лидери дойдоха на 31-вата климатична конференция на ООН, защото Европа е заложена на карта. Мисля, че вече видяхме екстремни метеорологични явления да нанасят сериозни щети както на хората, така и на икономиките. Не мога да разбера защо държавните ръководители не превръщат смекчаването на климатичните промени във въпрос на лидерство“, заяви за БНР Мартин Кайзер, изпълнителен директор на „Грийнпийс“ за Германия.

На 17-и ноември организацията „Мрежа за климатично действие“ (Climate Action Network) дори определи Европейския съюз за носител на наградата „Изкопаемо на деня“ (Fossil of the Day) за 17-и ноември. Наградата се връчва всеки ден по време на климатичните конференции на „тези, които правят най-много, за да постигнат най-малко“ по въпросите за климата и пречат на преговорите.

Анабела Роземберг от „Мрежата за климатично действие“ посочи, че свършеното от Европа не е достатъчно.

„Европа върши някаква работа и е хубаво, че я върши, но в никакъв случай не е лидерът в този преход. За широката публика – искаме хората да бъдат мотивирани и искаме да подкрепят трансформацията. Това не означава непременно, че плановете, които Европа има въведени, са с мащаба или с амбицията, от които би могло да има полза. Синдикатите например проучват това от няколко години.

Ако Европа инвестираше на правилното ниво в прехода, щяхме да създаваме много повече работни места, отколкото имаме към момента. Имам предвид, че ако не получаваме резултатите от този преход, то е защото той всъщност не е преход. Придвижват се малко в някаква посока, следтова казват, че няма да го направят, после пак отиват в тази посока и след това не го осъществяват. В крайна сметка, това не особено решително ангажиране с прехода не им дава ползите от него.

В същото време Индия инсталира много повече капацитет за възобновяема енергия за една година, отколкото моята страна Аржентина има като цяло. Кой всъщност води този преход? Като че ли имаме пропуски. Развиващите се страни в крайна сметка у дома си правят много“, каза за БНР Анабела Роземберг, която е специалист по климатичен справедлив преход.

Амиера Сауас, изследовател и експерт по политики към екоорганизацията „Договор за изкопаеми горива“ (Fossil Fuel Treaty), обясни, че повечето европейци не са наясно, че преходът към чиста зелена енергия ще намали разходите за живот.

„Вижте, мисля, че обикновените хора не разбират, че плащат за изкопаеми горива, понеже лобито на изкопаемите горива е толкова ефективно. Хората не плащат само за изкопаемите горива, които влизат в домовете им. Те субсидират изкопаемите горива в размер на седем трилиона долара на година. Обикновените хора не са наясно с това. Когато говоря с хора в Европа, в Обединеното кралство, те не са запознати. Те си мислят: „О, тази нова енергия ще бъде толкова скъпа за нас“. А ти си казваш: „Разбирате ли колко скъпа е съществуващата система“.

Едно от нещата, които със сигурност в контекста на Обединеното кралство, увеличи стремглаво разходите за живот, е американско-израелската инвазия в Иран, затварянето на Ормузкия проток, нашата зависимост първоначално от руски газ, която очевидно беше засегната от инвазията на Русия и окупацията на Украйна“, каза Амиера Сауас.

Един от най-спорните моменти на КОП31 беше дали ще бъде договорен ясен график за отпускането на финанси на най-бедните и уязвими държави за справяне с последствията от глобалното затопляне като наводнения, екстремна жега и ерозия на бреговете. На КОП29 в Баку богатите държави обещаха 300 милиарда долара на година на бедните страни от публични финанси, както и организиране на 1 трилион долара финансиране от частния сектор. Досега обаче няма яснота кога и колко на година ще бъдат предоставени, което прави невъзможно планирането на мащабни дейности за климатична адаптация. Критиките към Европа са, че не работи достатъчно в тази насока.

„Има страни, които показват лидерство. Например има тихоокеански островни държави, които правят много повече от Европейския съюз, въпреки че те са тези, които са най-изложени на екзистенциална криза и преживяват най-лошото. Те призовават за обвързващо международно споразумение за прехода отвъд изкопаемите горива. Те поведоха движението, за да накарат Международния съд да признае, че даването на разрешение и добивът на изкопаеми горива биха могли да бъдат неправомерни и увреждащи деяния съгласно международното право. Мисля, че трябва да водим и такива разговори с хората за това, че всъщност тези, които преживяват най-лошото, са активни и като че ли правят много повече от това, което би било справедливо, докато нашите правителства не действат. Те просто слагат пари в джобовете на индустрията на изкопаемите горива и някак си поддържат тази пропаст между богатите и бедните“, заяви Амиера Сауас.

Анабела Роземберг обясни, че темата за климата е пресечна точка на много други ключови за обществото проблеми.

„Що се отнася до това, че нямаме средствата за тази амбиция. Първото нещо, което искам да кажа, е, че работещите хора не мислят по този начин. Става дума за политици, които им слагат думи в устата. Моят опит от посещенията ми на миньорски общностие, че те никога не мислят по този начин. Те желаят най-доброто за другите и, разбира се, искат нуждите им да бъдат удовлетворени. Но никога не съм ставала свидетел на нито един реален човек от тази общност да казва, че тези неща не го интересуват. Те са притеснени за прехраната си, разбира се, притеснени са за работните си места, но са разтревожени и за състоянието на света.

Просто имаме изключително безотговорни политици, които противопоставят едно нещо на друго и казват, че няма пари. Всъщност пари има. Въпросът е кой разполага с тях. Кой притежава тези пари днес в Европа? Имам предвид, че един изключително интересен проект за региона рухва пред елити, които заграбват огромни количества богатство и оставят хората с нищо.

Мисля, че имаме да водим битка и това не е само битката на климатичното движение. Това е битка, в която се опитваме да разкрием също как действа концентрацията на богатство и какви щети нанася на нашите демокрации“, подчерта Анабела Роземберг.

Мартин Кайзер от „Грийнпийс“ – Германия също настоя, че климатичните въпроси не са просто екополитики.

„Европейците твърдят, че трябва да харчат много от бюджета за отбрана, но също и за изкуствен интелект. Но климатичните финанси са инвестиция в бъдещето, както и инвестиция в нашата човешка сигурност. Трябва да предефинираме сигурността като въпрос на човешка сигурност, както и да включим в нея климатичното финансиране. Смятам, че това е въпрос на оцеляване по същия начин, по който са и разходите за отбрана“, каза Мартин Кайзер.

Аргументите му бяха подкрепени от Мануел Пулгар Видал, който беше председател на преговорите на КОП20 в Лима в ролята му на министър на околната среда на Перу.

„Имам ясно послание, когато става дума за климатичните промени и защо те са толкова важни, колкото са изкуственият интелект или отбраната. Когато мислим за отбрана, със сигурност мислим за военна сигурност и какво означава да имаме или да осигурим на нашите граждани мирни места, в които очакванията биха могли винаги да бъдат постигани.

Когато мислим за изкуствен интелект, съществува този страх какво би могъл да означава той за работните места и дори за военната сигурност. Но климатът също е свързан със сигурността. Когато мислим за климат, той е свързан с енергийната сигурност и означава също един нов начин за разбиране на енергийната сигурност. Това значи, че енергийната сигурност трябва да гарантира, че ще може да бъде постигната чрез сътрудничество, чрез насърчаване на повече действия заедно. Дори настоящият конфликт в Близкия изток ни показва каква е цената по отношение на енергията, когато не сме способни да си сътрудничим, когато цените на петрола растат и когато всички тези тръбопроводи имат авария или са блокирани.

Ние наистина трябва да разберем, че ако не сме в състояние да си сътрудничим, никога няма да можем да постигнем енергийна сигурност. Освен това климатичните промени са свързани с продоволствената, както и с водната сигурност. Мисля, че за Европа е важно да разбере, че климатът е въпрос на сигурността и ние трябва наистина да продължим да работим по темата“, подчерта Мануел Пулгар Видал, който в момента работи като глобален лидер за климат и енергия към Световния фонд за дивата природа (WWF).

В заключение Мартин Владимиров от Анталия Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията обясни, че енергийният преход е от огромно икономическо значение за Европейския съюз.

„Европа е много зависима от вноса на ВЕИ технологии от Китай, на суровини, които са част от енергийния преход. Това ни прави уязвими в едно геополитическо състезание, но ако ние приближим веригите на доставки дотам, където се потребяват тези стоки, може да създадем не само условия за по-надежден енергиен преход, по-сигурен енергиен преход, но и това да е мотор на икономическо развитие, защото там, където Европа все още има конкурентоспособност, е именно в тези върхови технологии. Все още най-развитите компании са европейски. Те може би не предлагат най-ниските цени на тези услуги и стоки и затова Китай подкопава конкурентоспособността на тези компании.

Виждаме във всички сектори европейските компании губят позиции, но имаме сигурност, независимост и също ако тези компании инвестират повече в сближаване на тези вериги на доставки и създаване на местен капацитет, ние може да се конкурираме с Китай, може да се конкурираме със Съединените щати, но и това ще даде допълнителен стимул на местните икономики да наемат хора, да инвестират и т.н. Тоест донякъде икономическата сигурност, енергийната независимост може да бъде и двигател на икономически растеж.

Това може да излиза скъпо на пръв поглед, защото себестойността на тези стоки е висока у нас и в Европа, но именно затова тук е ролята на Европейския съюз, на европейския бюджет, на бюджета на националните държави да подпомогнат да се намали тази пропаст в конкурентоспособността с другите континенти и с другите държави. Вместо тези средства да се харчат всъщност за едни изкривяващи пазара субсидии, които закотвят примерно доминацията на изкопаемите горива, ако пренасочим субсидиите от сектора на изкопаемите горива към производството на технологии за нисковъглеродния сектор, всъщност ние постигаме две цели едновременно с един удар“, заяви в Анталия Мартин Владимиров.

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Под тепето.