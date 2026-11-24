Коледата в Стария град започва на 2 декември със „Светлина и надежда“

За първи път културните институции в Стария град представят съвместно празничните си инициативи, за да поканят жителите и гостите на града на едно споделено културно преживяване в сърцето на Трихълмието.

Месецът ще започне заедно с пловдивските общности със запалването на светлините на коледното дърво на 2 декември, което ще озари Стария град и ще изпрати послание за толерантност, доброта и надежда. Така ОИ „Старинен Пловдив“ ще даде начало на традиционния артистичен форум „Светлина и надежда в Стария град“ – период, изпълнен с изкуство, срещи, вдъхновение и добро настроение.

Изложби, концерти, литературни премиери, творчески работилници и специални събития за малки и големи ще превърнат Трихълмието в обща празнична сцена. Защото празникът е по-красив, когато го създаваме и преживяваме заедно!

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

2 декември (сряда)17:30 ч. | Лапидариум

Церемония по запалване на светлините на празничното дърво и начало на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

18:00 ч. | Балабанова къща

„Светлина и надежда в Стария град“ продължава с „Вкусовете на Трихълмието“ с Мария Жекова и дигиталната изложба „Щрихи от духа на Пловдив“, реализирана съвместно с дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

4 декември (петък)18:00 ч. | Постоянна експозиция „Мексиканска графика“, ГХГ – Пловдив

Откриване на традиционната изложба „Дядо Коледа и приятели“. Организатор: ГХГ – Пловдив.

5 декември (събота)11:00 ч. | Късноантична сграда „Ирини“

Представяне на двуезичната монография за Борис Димовски от Красимир Илиев. Събитие на Община Пловдив, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и ОИ „Старинен Пловдив“.

16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол

Концерт на хор „Бодра смяна“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

9 декември (сряда)17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив

Откриване на изложба на семейни филцови завивки, дело на прочутия унгарски майстор плъстар Ищван Видак (István Vidák) и неговата съпруга Мари Над (Mari Nagy). Двамата творци са известни със своите художествени произведения от вълна, традиционни плъстени килими и завивки. Входът е свободен само в деня на откриването. Организатор: РЕМ – Пловдив.

10 декември (четвъртък)[Липсва час] | Къща „Клианти“

Изложба на учениците от специалност „Рекламна графика“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Изложбата може да бъде разгледана до 8 януари 2027 г. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

11 декември (петък)17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив

Откриване на изложбата с карикатури „Скици от живота“ на пловдивския творец Ириен Трендафилов. През 2025 г. той е удостоен с почетната награда и титлата „Баш майстор на карикатурата“, връчена за първи път в рамките на Международното биенале на карикатурата. Изложбата може да бъде разгледана до края на януари 2027 г. Входът е свободен само в деня на откриването. Организатор: РЕМ – Пловдив.

12 декември (събота)10:30 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив

Празнично шествие, литургия, увеселение, връчване на майсторските звания на новите членове на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив, курбан и пресъздаване на еснафския празник в чест на Св. Спиридон – покровителя на занаятчиите. Събитието се провежда по стара възрожденска традиция и е съвместна инициатива на РЕМ – Пловдив и РЗК – Пловдив. Маршрут на шествието: Регионален етнографски музей – Пловдив, ул. „Съборна“, Катедрален храм „Св. Богородица“, обратно до РЕМ – Пловдив.

11:00 – 12:30 ч. | Малка базилика от Филипопол

Премиера в Пловдив на романа „Око“ на Мария Касимова-Моасе и среща с авторката. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

12:00 – 15:00 ч. | Лапидариум (при лошо време – Балабанова къща)

Коледната мисия на Хъкси в Стария град и възможност за моментни снимки с Фотохъб. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

13 декември (неделя)11:00 ч. | Постоянна експозиция на Златю Бояджиев

Детска творческа работилница за коледна украса. От 12:00 до 15:00 ч. в експозицията ще има специална изненада за всички посетители – възможност за моментни снимки с Фотохъб. Вход свободен, с предварително записване на тел.: +359 896 935 299. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

16 декември (сряда)17:00 ч. | Къща „Стамболян“

Откриване на традиционната коледна изложба на студентите от Факултета „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

17 декември (четвъртък)16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол

Откриване на традиционната коледна изложба на учениците от специалност „Иконопис“ към НХГ „Цанко Лавренов“. Изложбата може да бъде видяна до 6 януари 2027 г. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

19 декември (събота)10:30 – 12:30 ч. | Къща „Стамболян“

„Сурвачката като символ“ – беседа и детска творческа работилница за изработване на традиционна украса за сурвачка. Вход свободен. Телефон за информация и записване: +359 882 393 875. Подходяща възраст: над 5 години. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.

Всички събития са с вход свободен (освен ако в програмата не е посочено друго).