Коледата в Стария град започва на 2 декември със „Светлина и надежда“
За първи път културните институции в Стария град представят съвместно празничните си инициативи, за да поканят жителите и гостите на града на едно споделено културно преживяване в сърцето на Трихълмието.
Месецът ще започне заедно с пловдивските общности със запалването на светлините на коледното дърво на 2 декември, което ще озари Стария град и ще изпрати послание за толерантност, доброта и надежда. Така ОИ „Старинен Пловдив“ ще даде начало на традиционния артистичен форум „Светлина и надежда в Стария град“ – период, изпълнен с изкуство, срещи, вдъхновение и добро настроение.
Изложби, концерти, литературни премиери, творчески работилници и специални събития за малки и големи ще превърнат Трихълмието в обща празнична сцена. Защото празникът е по-красив, когато го създаваме и преживяваме заедно!
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
2 декември (сряда)17:30 ч. | Лапидариум
Церемония по запалване на светлините на празничното дърво и начало на артистичния форум „Светлина и надежда в Стария град“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
18:00 ч. | Балабанова къща
„Светлина и надежда в Стария град“ продължава с „Вкусовете на Трихълмието“ с Мария Жекова и дигиталната изложба „Щрихи от духа на Пловдив“, реализирана съвместно с дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
4 декември (петък)18:00 ч. | Постоянна експозиция „Мексиканска графика“, ГХГ – Пловдив
Откриване на традиционната изложба „Дядо Коледа и приятели“. Организатор: ГХГ – Пловдив.
5 декември (събота)11:00 ч. | Късноантична сграда „Ирини“
Представяне на двуезичната монография за Борис Димовски от Красимир Илиев. Събитие на Община Пловдив, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и ОИ „Старинен Пловдив“.
16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол
Концерт на хор „Бодра смяна“. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
9 декември (сряда)17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив
Откриване на изложба на семейни филцови завивки, дело на прочутия унгарски майстор плъстар Ищван Видак (István Vidák) и неговата съпруга Мари Над (Mari Nagy). Двамата творци са известни със своите художествени произведения от вълна, традиционни плъстени килими и завивки. Входът е свободен само в деня на откриването. Организатор: РЕМ – Пловдив.
10 декември (четвъртък)[Липсва час] | Къща „Клианти“
Изложба на учениците от специалност „Рекламна графика“ към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Изложбата може да бъде разгледана до 8 януари 2027 г. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
11 декември (петък)17:00 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив
Откриване на изложбата с карикатури „Скици от живота“ на пловдивския творец Ириен Трендафилов. През 2025 г. той е удостоен с почетната награда и титлата „Баш майстор на карикатурата“, връчена за първи път в рамките на Международното биенале на карикатурата. Изложбата може да бъде разгледана до края на януари 2027 г. Входът е свободен само в деня на откриването. Организатор: РЕМ – Пловдив.
12 декември (събота)10:30 ч. | Регионален етнографски музей – Пловдив
Празнично шествие, литургия, увеселение, връчване на майсторските звания на новите членове на Регионалната занаятчийска камара – Пловдив, курбан и пресъздаване на еснафския празник в чест на Св. Спиридон – покровителя на занаятчиите. Събитието се провежда по стара възрожденска традиция и е съвместна инициатива на РЕМ – Пловдив и РЗК – Пловдив. Маршрут на шествието: Регионален етнографски музей – Пловдив, ул. „Съборна“, Катедрален храм „Св. Богородица“, обратно до РЕМ – Пловдив.
11:00 – 12:30 ч. | Малка базилика от Филипопол
Премиера в Пловдив на романа „Око“ на Мария Касимова-Моасе и среща с авторката. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
12:00 – 15:00 ч. | Лапидариум (при лошо време – Балабанова къща)
Коледната мисия на Хъкси в Стария град и възможност за моментни снимки с Фотохъб. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
13 декември (неделя)11:00 ч. | Постоянна експозиция на Златю Бояджиев
Детска творческа работилница за коледна украса. От 12:00 до 15:00 ч. в експозицията ще има специална изненада за всички посетители – възможност за моментни снимки с Фотохъб. Вход свободен, с предварително записване на тел.: +359 896 935 299. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
16 декември (сряда)17:00 ч. | Къща „Стамболян“
Откриване на традиционната коледна изложба на студентите от Факултета „Изобразителни изкуства“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
17 декември (четвъртък)16:00 ч. | Малка базилика от Филипопол
Откриване на традиционната коледна изложба на учениците от специалност „Иконопис“ към НХГ „Цанко Лавренов“. Изложбата може да бъде видяна до 6 януари 2027 г. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
19 декември (събота)10:30 – 12:30 ч. | Къща „Стамболян“
„Сурвачката като символ“ – беседа и детска творческа работилница за изработване на традиционна украса за сурвачка. Вход свободен. Телефон за информация и записване: +359 882 393 875. Подходяща възраст: над 5 години. Организатор: ОИ „Старинен Пловдив“.
Всички събития са с вход свободен (освен ако в програмата не е посочено друго).