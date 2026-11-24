Подкрепата за премиера е намаляла с 18 процентни пункта за половин година

Положителните и отрицателните оценки за работата на премиера Румен Радев вече са почти изравнени. 38% от пълнолетните българи заявяват доверие към него, а 37% са на противоположното мнение. За последните шест месеца положителните оценки са се понижили с 18 процентни пункта. Това показва национално представително проучване на „Маркет линкс“, проведено съвместно с bTV между 14 и 22 ноември сред 1005 души.

Само за последния месец доверието към министър-председателя е намаляло с още 3 пункта. За сравнение, през май 2026 г. положително отношение към него са имали 56% от анкетираните, а отрицателно – 22%.

Оценките за кабинета също остават по-скоро критични. Работата на правителството одобряват 35% от участниците в изследването, докато 40% не му се доверяват. Според социолога Добромир Живков обаче спадът в обществената подкрепа за кабинета показва признаци на стабилизиране.

„Прогресивна България“ води с една трета подкрепа

Ако парламентарните избори се проведат днес, 32% от анкетираните биха гласували за управляващата „Прогресивна България“. ГЕРБ заема второто място с около 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ с 10,6%.

Подкрепата за „Демократична България“ е 9,4%. „Възраждане“ и ДПС се движат около 5-процентната граница, като ДПС е с 4,8% и остава последна сред парламентарно представените формации според данните.

Повече от половината одобряват действията срещу търговските вериги

Проучването отчита положителни обществени нагласи към действията на институциите спрямо големите търговски вериги. 53% от участниците смятат, че държавата защитава производителите и потребителите, докато 21% виждат целенасочена атака срещу веригите.

По отношение на бюджета за следващата година мнозинството от анкетираните е критично: 59% смятат, че той е можел да осигури по-добра защита на доходите от инфлацията. Едва 19% са на мнение, че при настоящите обстоятелства по-добър вариант не е бил възможен.

В класацията по доверие сред политиците след Радев се нарежда съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов. Следват Костадин Костадинов, Радан Кънев, Ивайло Мирчев и Асен Василев. Най-високо недоверие е отчетено към лидера на ДПС Делян Пеевски, следван от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

Изображения: „Маркет линкс“/бТВ